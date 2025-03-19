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Sosyal medya ne zaman düzelecek? 19 Mart İnternette sorun mu var, erişim sorunu çözüldü mü?

Sosyal medya platformlarından Twitter, Instagram, Facebook, YouTube ile WhatsApp’a erişim problemleri yaşanıyor. 19 Mart Çarşamba günü sosyal medya uygulamalarına masaüstü ve mobil üzerinden giriş yaparken sorunla karşılaşanlar, çözüm yöntemine odaklandı. Bazı kullanıcılar sorunsuz bir şekilde uygulamalara giriş yapabildiğini aktarırken sorunun çözülüp çözülmediği merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren devam eden kesintili erişim sorunu sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki 19 Mart İnternette sorun mu var, neden yavaş? Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook düzeldi mi? İşte, sosyal medya erişim sorunu son dakika…

Sosyal medya ne zaman düzelecek? 19 Mart İnternette sorun mu var, erişim sorunu çözüldü mü? - 1

Sosyal medya uygulamalarına giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun global mi, yoksa yerel mi olduğunu araştırıyor. Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda bazı platformlara erişimde sorunlar yaşandığı bilinirken Türk Telekom, Turkcell, Vodafone operatör firmalarından kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor. Bazı kullanıcılar sosyal medya uygulamalarına sorunsuz giriş yapabildiğini aktarırken bazı kullanıcılar ise erişim problemleriyle olduğunu ifade etti. Peki Instagram, Twitter, Youtube, Facebook ne zaman düzelecek? 19 Mart İnternet ne zaman düzelecek? İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medya ne zaman düzelecek? 19 Mart İnternette sorun mu var, erişim sorunu çözüldü mü? - 2

19 MART İNTERNETTE SORUN MU VAR? 

Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, WhatsApp gibi platformlarda yurt genelinde erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar,  yaptığı geri bildirimde uygulamalara giriş yaşadığını bildiriyor.

Konuyla ilgili olarak Facebook, Instagram gibi platformların sahibi olan Meta’dan bir açıklama gelmedi. Downdetector’da ise kullanıcılar, bu platformalara girişte erişim sorunu yaşadığını doğruluyor. 

Sosyal medya platformlarındaki erişim sorununun gün içerisinde çözülmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir. 

Sosyal medya ne zaman düzelecek? 19 Mart İnternette sorun mu var, erişim sorunu çözüldü mü? - 3

INSTAGRAM'DA SORUN MU VAR?

Instagram'da sabah saat 06.00 itibarıyle erişim sorunları yaşandığı bildiriliyor. Kullanıcılar uygulamaya mobil ve masaüstünden giriş yapmakta zorlanıyor.

Sosyal medya ne zaman düzelecek? 19 Mart İnternette sorun mu var, erişim sorunu çözüldü mü? - 4

19 MART TWİTTER ERİŞİM SORUNU

Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter'a da benzer şekilde erişim sorunları yaşanıyor.

Sosyal medya ne zaman düzelecek? 19 Mart İnternette sorun mu var, erişim sorunu çözüldü mü? - 5

FACEBOOK DÜZELDİ Mİ?

Öğlen saat 12.00 itibarıyla Facebook'ta yaşanan erişim sorunları devam ediyor. Kullanıcılar, sorunun sabah saat 06.00'dan itibaren geçerli olduğunu raporluyor.

Sosyal medya ne zaman düzelecek? 19 Mart İnternette sorun mu var, erişim sorunu çözüldü mü? - 6

YOUTUBE'DE ERİŞİM SORUNLARINDAN ETKİLENDİ

Video paylaşım uygulaması mobil ve masaüstünde erişim problemleriyle karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar, Youtube'da erişim problemleriyle karşı karşıya olduğunu raporladı.

Sosyal medya ne zaman düzelecek? 19 Mart İnternette sorun mu var, erişim sorunu çözüldü mü? - 7

WHATSAPP'TA SORUN DEVAM EDİYOR

Anlık mesajlaşma ugulaması WhatsApp'ta yazı, resim, video gönderimlerinde sorunla karşılaşılıyor.

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