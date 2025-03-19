Sosyal medya ne zaman düzelecek? 19 Mart İnternette sorun mu var, erişim sorunu çözüldü mü?
Sosyal medya platformlarından Twitter, Instagram, Facebook, YouTube ile WhatsApp’a erişim problemleri yaşanıyor. 19 Mart Çarşamba günü sosyal medya uygulamalarına masaüstü ve mobil üzerinden giriş yaparken sorunla karşılaşanlar, çözüm yöntemine odaklandı. Bazı kullanıcılar sorunsuz bir şekilde uygulamalara giriş yapabildiğini aktarırken sorunun çözülüp çözülmediği merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren devam eden kesintili erişim sorunu sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki 19 Mart İnternette sorun mu var, neden yavaş? Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook düzeldi mi? İşte, sosyal medya erişim sorunu son dakika…
Sosyal medya uygulamalarına giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun global mi, yoksa yerel mi olduğunu araştırıyor. Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda bazı platformlara erişimde sorunlar yaşandığı bilinirken Türk Telekom, Turkcell, Vodafone operatör firmalarından kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor. Bazı kullanıcılar sosyal medya uygulamalarına sorunsuz giriş yapabildiğini aktarırken bazı kullanıcılar ise erişim problemleriyle olduğunu ifade etti. Peki Instagram, Twitter, Youtube, Facebook ne zaman düzelecek? 19 Mart İnternet ne zaman düzelecek? İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri…