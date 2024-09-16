Sosyal medya orucunu bozdu: Dilan Polat'tan yeni paylaşım
Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada; Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat tahliye edilmişti. Sosyal medya orucunu tahliye günü kendi "Enerci" şarkısıyla bozan Dilan Polat bugün ise eşiyle birlikte yeniden paylaşım yaptı.
Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan ve 9 aydan uzun süredir tutuklu olan Dilan Polat ve Engin Polat tahliye edilmişti.