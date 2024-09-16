Sosyal medya orucunu bozdu: Dilan Polat'tan yeni paylaşım

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada; Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat tahliye edilmişti. Sosyal medya orucunu tahliye günü kendi "Enerci" şarkısıyla bozan Dilan Polat bugün ise eşiyle birlikte yeniden paylaşım yaptı.

Sosyal medya orucunu bozdu: Dilan Polat'tan yeni paylaşım - 1

Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan ve 9 aydan uzun süredir tutuklu olan Dilan Polat ve Engin Polat tahliye edilmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medya orucunu bozdu: Dilan Polat'tan yeni paylaşım - 2

Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini sevinç ile karşılayan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." olmuştu.

Sosyal medya orucunu bozdu: Dilan Polat'tan yeni paylaşım - 3

Dilan Polat tahliye karası sonrası Instagram hesabından ilk paylaşımını kendi şarkısı "Enerci" isimli yapmış ve dans ettiği görülmüştü.

Sosyal medya orucunu bozdu: Dilan Polat'tan yeni paylaşım - 4

Eşinin tahliye kararının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin “Yaptım. Yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım." ifadelerini kullanan Polat'ın bu kararı kısa sürdü.

Sosyal medya orucunu bozdu: Dilan Polat'tan yeni paylaşım - 5

YENİ PAYLAŞIM

Dilan Polat, bugün ise sosyal medya hesabından eşi Engin Polat ile fotoğraf paylaştı.

Sosyal medya orucunu bozdu: Dilan Polat'tan yeni paylaşım - 6

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya orucunu bozdu: Dilan Polat'tan yeni paylaşım - 7

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sosyal medya orucunu bozdu: Dilan Polat'tan yeni paylaşım - 8

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Sosyal medya orucunu bozdu: Dilan Polat'tan yeni paylaşım - 9

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu.

Sosyal medya orucunu bozdu: Dilan Polat'tan yeni paylaşım - 10

Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

Sosyal medya orucunu bozdu: Dilan Polat'tan yeni paylaşım - 11
Sosyal medya orucunu bozdu: Dilan Polat'tan yeni paylaşım - 12
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