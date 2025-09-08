Sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı: Instagram, X, WhatsApp, YouTube çöktü mü?
8 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye genelinde Instagram, X, YouTube, Facebook ve TikTok’a erişimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kullanıcılar akış yenilenmemesi, içeriklere ulaşılamaması ve mesajlaşma servislerinde aksaklıklar bildirdi.
Türkiye'de 7 Eylül gecesinden itibaren Instagram, X (Twitter), YouTube, Facebook, TikTok gibi platformlarda kullanıcılar sayfa akışlarının yenilenmemesi, içerik görüntülenememesi veya mesajlaşma gibi işlevlerde kesintiler rapor ediyor.