Sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı: Instagram, X, WhatsApp, YouTube çöktü mü?

KÜRESEL BİR SORUN DEĞİL

Bununla birlikte, küresel çaplı bir sistem çöküşü veya Meta kaynaklı bir kesinti tespit edilmedi. Örneğin, "DownForEveryoneOrJustMe" platformu Instagram için şu anda herhangi bir yaygın kesinti gözlemediğini bildirdi. En son tespit edilen büyük sorun, 7 Eylül’de yaklaşık bir saat süren ve lokal kullanıcı raporlarına dayanan bir kesinti olarak belirtiliyor