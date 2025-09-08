Sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı: Instagram, X, WhatsApp, YouTube çöktü mü?

8 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye genelinde Instagram, X, YouTube, Facebook ve TikTok’a erişimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kullanıcılar akış yenilenmemesi, içeriklere ulaşılamaması ve mesajlaşma servislerinde aksaklıklar bildirdi.

Türkiye'de 7 Eylül gecesinden itibaren Instagram, X (Twitter), YouTube, Facebook, TikTok gibi platformlarda kullanıcılar sayfa akışlarının yenilenmemesi, içerik görüntülenememesi veya mesajlaşma gibi işlevlerde kesintiler rapor ediyor.

INSTAGRAM, X WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Teknik kaynaklar, bu erişim sıkıntısının “bant genişliği daraltması” (throttling) uygulamasından kaynaklandığını belirtiyor. Bu yöntemle belirli platformlara erişim yavaşlatılıyor veya kısıtlanıyor.

MESAJLAŞMA UYGULAMALARINDA SORUN SINIRLI

WhatsApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamaları için ise sorun daha sınırlı düzeyde; sadece bazı servis sağlayıcılarında erişimde problemler görülüyor.

KÜRESEL BİR SORUN DEĞİL

Bununla birlikte, küresel çaplı bir sistem çöküşü veya Meta kaynaklı bir kesinti tespit edilmedi. Örneğin, "DownForEveryoneOrJustMe" platformu Instagram için şu anda herhangi bir yaygın kesinti gözlemediğini bildirdi. En son tespit edilen büyük sorun, 7 Eylül’de yaklaşık bir saat süren ve lokal kullanıcı raporlarına dayanan bir kesinti olarak belirtiliyor

