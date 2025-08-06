Sosyal medya "sahte psikolog olayını" konuşuyor: İddialarında odağındaki Volkan Uçak kimdir?
Sahte psikolog iddiaları ardından gözler Volkan Uçak'a çevrildi. Sosyal medya kullanıcıları, Uçak’ın Murat Övüç gibi tanınmış isimlerle yaptığı hipnoz seanslarından paylaşılan videolarla büyük tepki gösterdi. Seans görüntülerinde Murat Övüç’ün ağladığı ve seansın hızla yayıldığı görüldü.
Ankara'da yapılan bir operasyonda gözaltına alınıp tutuklanıp serbest bırakılan "psikolog" Abdullah Volkan Uçak, sosyal medyanın en çok konuçtuğu isimlerden biri oldu.Uçak’ın aslında halı yıkama işiyle bağlantılı olduğu iddia edildi.