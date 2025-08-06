Sosyal medya "sahte psikolog olayını" konuşuyor: İddialarında odağındaki Volkan Uçak kimdir?

DUBLİN ÜNİVERSİTESİ'NDEN MEZUN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Kendisini psikolog, hipnoz uzmanı ve “bilinçaltı terapisti” olarak tanıtan Uçak hakkında, resmi kurumlar tarafından başlatılan sahte diploma ve unvan kullanımı soruşturması sonucu çok sayıda iddia ortaya atıldı.



Uçak, Dublin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2022 yılında online eğitim alıp mezun olduğunu ve uluslararası geçerliliğe sahip bir diplomasının bulunduğunu öne sürdü. Türkiye’de bu alanda çalışabilmek için denklik başvurusunda bulunduğunu, süreçte iletişim kurduğu bir firmanın e-Devlet şifresi dahil bilgi talep ettiğini; bu firmayla irtibatını kestikten sonra diplomayı gönderdiklerini belirtti.