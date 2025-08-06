Sosyal medya "sahte psikolog olayını" konuşuyor: İddialarında odağındaki Volkan Uçak kimdir?

Sahte psikolog iddiaları ardından gözler Volkan Uçak'a çevrildi. Sosyal medya kullanıcıları, Uçak’ın Murat Övüç gibi tanınmış isimlerle yaptığı hipnoz seanslarından paylaşılan videolarla büyük tepki gösterdi. Seans görüntülerinde Murat Övüç’ün ağladığı ve seansın hızla yayıldığı görüldü.

Sosyal medya "sahte psikolog olayını" konuşuyor: İddialarında odağındaki Volkan Uçak kimdir? - 1

Ankara'da yapılan bir operasyonda gözaltına alınıp tutuklanıp serbest bırakılan "psikolog" Abdullah Volkan Uçak, sosyal medyanın en çok konuçtuğu isimlerden biri oldu.Uçak’ın aslında halı yıkama işiyle bağlantılı olduğu iddia edildi.


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Sosyal medya "sahte psikolog olayını" konuşuyor: İddialarında odağındaki Volkan Uçak kimdir? - 2

Abdullah Volkan Uçak, sosyal medya ve televizyon programlarında "klinik psikolog" ve "hipnoz uzmanı" olarak tanıtıldı. Mind Renew adını verdiği bilinçaltı terapi seanslarıyla yüzlerce kişiye yüksek ücretle hizmet verdiği iddia edildi.

Ancak sahte diploma ve e-imza operasyonu kapsamında Uçak’ın Ege Üniversitesi’nden aldığı öne sürülen lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans diplomalarının kayıtlarda yer almadığı belirlendi.

Sosyal medya "sahte psikolog olayını" konuşuyor: İddialarında odağındaki Volkan Uçak kimdir? - 3

DUBLİN ÜNİVERSİTESİ'NDEN MEZUN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Kendisini psikolog, hipnoz uzmanı ve “bilinçaltı terapisti” olarak tanıtan Uçak hakkında, resmi kurumlar tarafından başlatılan sahte diploma ve unvan kullanımı soruşturması sonucu çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Uçak, Dublin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2022 yılında online eğitim alıp mezun olduğunu ve uluslararası geçerliliğe sahip bir diplomasının bulunduğunu öne sürdü. Türkiye’de bu alanda çalışabilmek için denklik başvurusunda bulunduğunu, süreçte iletişim kurduğu bir firmanın e-Devlet şifresi dahil bilgi talep ettiğini; bu firmayla irtibatını kestikten sonra diplomayı gönderdiklerini belirtti.

Sosyal medya "sahte psikolog olayını" konuşuyor: İddialarında odağındaki Volkan Uçak kimdir? - 4

HALI YIKAMACILIK YAPTIĞINI DOĞRULADI

Kamuoyunda sıkça dile getirildiği gibi, Uçak’ın aslında halı yıkama işiyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Uçak kendisi de bu iddiayı kabul ederek, "geçmişte halıcılık yaptığını" fakat bunun psikolog olmasıyla çelişmediğini belirtti

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