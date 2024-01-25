Sosyal medya ve WhatsApp'ta paylaşılabilecek cuma mesajları! En güzel kısa-uzun cuma mesajı seçenekleri
Cuma mesajlarına yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Mübarek üç ayların ilk kandilini geride bırakan vatandalar , üç ayların manevi atmosferini yaşamaya devam ediyor. Haftanın cuma günününe özel, WhatsApp veya sosyal medya platformlarından paylaşım yapmak isteyenler adına en çok beğeni alan cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, en güzel, kısa-uzun, dualı-hadisli cuma mesajı seçenekleri...
Cuma mesajları paylaşımları bir gece önceden itibaren başladı. Bu mübarek günü karşılamanın mutluluğunu sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, cuma mesajlarını çeşitli mecralar üzerinden iletiyor. Özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte cuma mesajları örnekleri de farklılaştı ve çoğaldı. İşte sosyal medya ve WhatsApp'ta paylaşılabilecek cuma mesajları örnekleri...