Sosyal medyada 25 bin liraya sahte lisans diploması: “KPSS’ye gir, vize başvurusu yap” reklamıyla müşteri arıyorlar
Sosyal medyada bazı hesaplardan, Türkiye’deki birçok farklı üniversitenin fakültelerine ait sahte diploma satışı yapılıyor. Sahte diploma satışı yapan dolandırıcılar, lisans diploması için 25 bin lira talep ediyor. Dolandırıcılar, diplomanın e-Devlet sistemine işlendiğini de öne sürüyor. Gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar orijinal görünümdeki diplomaların görselleri, sosyal medya sayfalarında paylaşılıyor.
Sosyal medyada oluşturulan birçok farklı hesapta, sahte diploma satışı yapılıyor.