Sosyal medyada 25 bin liraya sahte lisans diploması: “KPSS’ye gir, vize başvurusu yap” reklamıyla müşteri arıyorlar

Sosyal medyada bazı hesaplardan, Türkiye’deki birçok farklı üniversitenin fakültelerine ait sahte diploma satışı yapılıyor. Sahte diploma satışı yapan dolandırıcılar, lisans diploması için 25 bin lira talep ediyor. Dolandırıcılar, diplomanın e-Devlet sistemine işlendiğini de öne sürüyor. Gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar orijinal görünümdeki diplomaların görselleri, sosyal medya sayfalarında paylaşılıyor.

Sosyal medyada 25 bin liraya sahte lisans diploması: “KPSS’ye gir, vize başvurusu yap” reklamıyla müşteri arıyorlar - 1

Sosyal medyada oluşturulan birçok farklı hesapta, sahte diploma satışı yapılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medyada 25 bin liraya sahte lisans diploması: “KPSS’ye gir, vize başvurusu yap” reklamıyla müşteri arıyorlar - 2

Türkiye’de eğitim veren farklı üniversite ve bölümlere ait diploma satışının yapıldığı sayfalarda ayrıca yüksek lisans, lise ve önlisans diplomalarının da satışı yapılıyor.

Sosyal medyada 25 bin liraya sahte lisans diploması: “KPSS’ye gir, vize başvurusu yap” reklamıyla müşteri arıyorlar - 3

Dolandırıcılık yöntemi olduğu düşünülen sayfalarda, sahte diplomalara dair özelliklere de yer veriliyor.

Satışı yapılan belgelere ilişkin; e-Devlet’e işleneceği, orijinalinden ayırt edilemeyeceği, üniversitelerin gerçek mezunları ile aynı şartlara sahip olunacağı ve hukuki anlamda sorun yaşanmayacağına dair teminatlar sunulurken, kişilere; doktorluk, mühendislik, öğretmenlik, veterinerlik gibi çeşitli meslekleri seçme şansı da tanınıyor.
Sosyal medyada 25 bin liraya sahte lisans diploması: “KPSS’ye gir, vize başvurusu yap” reklamıyla müşteri arıyorlar - 4

FİYAT LİSTELERİ VAR

Benzer bir sayfanın kuruluşunu 2009 yılına kadar dayandırdığı, sahte diploma basımı işinde eski olduğunu belirterek fiyat listesi dahi yayınladığı görüldü.

En son 2023 yılına dair yayınlanan fiyat listesinde, lisans diplomasının 10 bin lira, yüksek lisans diplomasının 12 bin lira, lise diplomasının 6 bin lira, ön lisans diplomasının 8 bin lira ve ilköğretim diplomasının 4 bin lira olarak yer aldığı görüldü.
Sosyal medyada 25 bin liraya sahte lisans diploması: “KPSS’ye gir, vize başvurusu yap” reklamıyla müşteri arıyorlar - 5

1 YILDA YÜZDE 150 ZAM YAPTILAR

Müşteri şeklinde konuşularak ulaşılan sayfa ise lisans diplomasının yeni ücretinin yüzde 150 zamlı olarak 25 bin lira olduğunu aktardı.

Bazı sayfalarda hukuk ve tıp gibi fakülteleri için diğer fakültelere göre daha yüksek ücretler belirlenmesi de dikkat çekti.
Sosyal medyada 25 bin liraya sahte lisans diploması: “KPSS’ye gir, vize başvurusu yap” reklamıyla müşteri arıyorlar - 6

KİŞİSEL BİLGİLER İSTENİYOR

Satıcıların kendilerine müracaat ederek sahte diploma almak isteyen kişilerden öncelikle isim, soyisim, adres ve TC kimlik numarası gibi kişisel bilgileri de talep ettikleri öğrenildi.

Satıcılar, sahte diplomalar ile KPSS ve benzeri resmi sınavlara girilebildiğini ve resmi kurumlara başvuru yapılabildiğini de belirtti.
Sosyal medyada 25 bin liraya sahte lisans diploması: “KPSS’ye gir, vize başvurusu yap” reklamıyla müşteri arıyorlar - 7

“YANLARINA KAR KALIYOR”

Bu kişilerin dolandırıcı olduğunu belirten Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, “25-30 bin lira gibi bir rakama diploma verebileceklerini ve her türlü sisteme kayıt yapılabileceklerini söylüyorlar. Burada kişi o diplomayı almak için parayı ödediğinde bütün iletişim kesiliyor ve artık bu kişilerle iletişim kurulamıyor. Hiçbir şekilde de e-Devlet ya da benzeri bir sisteme kaydı yapılamıyor. Vatandaşlar da bu şekilde dolandırıldıktan sonra maalesef kolluk kuvvetlerine başvurmayı tercih etmiyorlar. Çünkü zaten kendileri de illegal bir iş yapıyorlar. Böylelikle dolandırıcıların yaptığı bu işler yanlarına maalesef kar kalıyor.” dedi.

Sosyal medyada 25 bin liraya sahte lisans diploması: “KPSS’ye gir, vize başvurusu yap” reklamıyla müşteri arıyorlar - 8

“BELGEYİ ALMAK İSTEYEN DE SUÇA KARIŞIYOR”

Avukat Deniz Özdal ise olayın resmi belgede sahtecilik suçu olduğunu belirterek, “Burada sadece bu belgeyi vereceğini iddia ederek, vadederek dolandıran değil aynı zamanda bu belgeyi almak isteyen kişi de suça karışmış oluyor.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada 25 bin liraya sahte lisans diploması: “KPSS’ye gir, vize başvurusu yap” reklamıyla müşteri arıyorlar - 9
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