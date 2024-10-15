"Sosyal medyada aynı fotoğrafı kullandın" tartışması: Tek yumrukla komalık etti

Antalya'da çiçekçilik ile uğraşan iki kişi arasında sosyal medyada aynı fotoğrafı kullanma yüzünden tartışma yaşandı. Kıvanç Ş.'nin yumruklu saldırısına uğrayan Eşref Yunus Yıldırıcı yere düştü. Yoğun bakıma kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"Sosyal medyada aynı fotoğrafı kullandın" tartışması: Tek yumrukla komalık etti - 1

12 Ekim Cumartesi günü Antalya'nın Kepez ilçesinde Kıvanç Ş.'nin (44) yabancı uyruklu olduğu öğrenilen eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğrafları, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğrafı fark eden Kıvanç Ş. ile Eşref Yunus Yıldırıcı arasında fotoğrafın paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı.

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"Sosyal medyada aynı fotoğrafı kullandın" tartışması: Tek yumrukla komalık etti - 2

TEK YUMRUKLA KOMALIK ETTİ

Kardeşinin hata yaptığını belirten Eşref Yunus Yıldırıcı, Kıvanç Ş.'den özür dileyerek fotoğrafları sosyal medyadan sildi. Ancak eşinin fotoğraflarının paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Ş., akşam saatlerinde Yıldırıcı'nın bulunduğu çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı ile birlikte deponun içine giren Kıvanç Ş. bir anda Yıldırıcı'ya vurmaya başladı.

"Sosyal medyada aynı fotoğrafı kullandın" tartışması: Tek yumrukla komalık etti - 3

Güvenlik kamerasınca görüntülenen olayda Yıldırıcı aldığı yumruk darbesi ile bir anda yere yığılırken öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş. vurmaya devam etti. Bu sırada işletme sahibi A.O. içeriye girip Kıvanç Ş.'yi sakinleştirerek uzaklaştırmaya çalıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"Sosyal medyada aynı fotoğrafı kullandın" tartışması: Tek yumrukla komalık etti - 4

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bilinci kapalı olan Eşref Yunus Yıldırıcı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kıvanç Ş. ise olay yerine gelen devriye ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yoğun bakıma kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Kıvanç Ş. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Sosyal medyada aynı fotoğrafı kullandın" tartışması: Tek yumrukla komalık etti - 5

Öte yandan depo sahibi A.O.'nun, yeğeni olan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın ağır yaralandığı olaydan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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