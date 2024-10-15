"Sosyal medyada aynı fotoğrafı kullandın" tartışması: Tek yumrukla komalık etti
Antalya'da çiçekçilik ile uğraşan iki kişi arasında sosyal medyada aynı fotoğrafı kullanma yüzünden tartışma yaşandı. Kıvanç Ş.'nin yumruklu saldırısına uğrayan Eşref Yunus Yıldırıcı yere düştü. Yoğun bakıma kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
12 Ekim Cumartesi günü Antalya'nın Kepez ilçesinde Kıvanç Ş.'nin (44) yabancı uyruklu olduğu öğrenilen eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğrafları, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğrafı fark eden Kıvanç Ş. ile Eşref Yunus Yıldırıcı arasında fotoğrafın paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı.