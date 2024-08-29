Sosyal medyada çağrı yaptı! Tarlada kalan domatesi bedava dağıttı

Tüccar ürünü kooperatiften alsın. Ürünü sattıktan sonra cayıyor, bizim ürünümüz heba oluyor. 600 bin lira zararım var. Gelecek sene bu mesleği yapamayacak hale geleceğim. Aldığımız ilaçlara, gübreye ve mazota zam geliyor ama bizim ekip ürettiğimiz ürüne zam gelmiyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. En azından kooperatif kurulur ve alma garantisi verilirse tüccar çiftçiden alır. Hem kooperatif kazanır hem de vatandaşlar ürünü ucuza alır. Benim sattığım ürün 1 lira, aynı ürün markette 35-38 lira.