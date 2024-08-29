Sosyal medyada çağrı yaptı! Tarlada kalan domatesi bedava dağıttı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçilik yapan Ali İhsan Kardeş, ürünleri para etmediği için çöpe atan çiftçilerin aksine sosyal medyada çağrı yaparak tarlasındaki ürünleri bedava dağıttı. Tarlaya gelenler kendi imkanlarıyla topladıkları domatesleri çuval çuval evlerine götürdü.
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Arız köyünde çiftçilik yapan ve aylarca emek verdiği mahsulden zarara uğrayan Ali İhsan Kardeş, tarladaki domateslerini satamadı.