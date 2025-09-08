Sosyal medyada erişim sorunu ortadan kalktı... 8 Eylül sosyal medya (internet) sorunu son durum

Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda sosyal medya uygulamalarında uzun süre bir yavaşlık yaşandı. Bazı kullanıcılar sorunsuz şekilde hesaplarına giriş yapabildiğini aktarırken bazıları ise sorunun devam ettiğini ifade ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte platformlardan yapılan açıklamalar son dakika takip edilirken arama motorları üzerinden sorunun kaynağı ve çözümü takip ediliyor. Twitter (X), Facebook, Instagram, TikTok, Youtube gibi uygulamalarda sorunun devam ettiği aktarılıyor. Peki Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Tiktok, Youtube ne zaman düzelecek? İşte, sosyal medya platformlarında ve internette yaşanan son gelişmeler…