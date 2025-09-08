Sosyal medyada erişim sorunu ortadan kalktı... 8 Eylül sosyal medya (internet) sorunu son durum
Instagram, Twitter (X), Youtube, Facebook, TikTok ve diğer sosyal medya uygulamalarına giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar “ İnternette sorun mu var” sorusuna yanıt arıyor. Sosyal medya platformlarına hem masaüstü hem de mobil uygulama üzerinden giriş yapmaya çalışanlar bağlantı sorunlarıyla karşılaştı. Kullanıcıların yaptığı geri bildirimler doğrultusunda dün gece saatlerinde başlayan sorunun bugün (8 Eylül Pazartesi) devam etti. Son olarak Instagram, X, Tiktok gibi platformlardaki erişim sorunu ortadan kalktı. Geçtiğimiz günlerde Google sunucularında yaşanan sorun sebebiyle kullanıcılar saatlerce uygulamalara erişim sağlayamamıştı. Peki 8 Eylül sosyal medya düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte, 8 Eylül internet sorununda son durum…
Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda sosyal medya uygulamalarında uzun süre bir yavaşlık yaşandı. Bazı kullanıcılar sorunsuz şekilde hesaplarına giriş yapabildiğini aktarırken bazıları ise sorunun devam ettiğini ifade ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte platformlardan yapılan açıklamalar son dakika takip edilirken arama motorları üzerinden sorunun kaynağı ve çözümü takip ediliyor. Twitter (X), Facebook, Instagram, TikTok, Youtube gibi uygulamalarda sorunun devam ettiği aktarılıyor. Peki Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Tiktok, Youtube ne zaman düzelecek? İşte, sosyal medya platformlarında ve internette yaşanan son gelişmeler…