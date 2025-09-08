Sosyal medyada erişim sorunu ortadan kalktı... 8 Eylül sosyal medya (internet) sorunu son durum

Instagram, Twitter (X), Youtube, Facebook, TikTok ve diğer sosyal medya uygulamalarına giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar “ İnternette sorun mu var” sorusuna yanıt arıyor. Sosyal medya platformlarına hem masaüstü hem de mobil uygulama üzerinden giriş yapmaya çalışanlar bağlantı sorunlarıyla karşılaştı. Kullanıcıların yaptığı geri bildirimler doğrultusunda dün gece saatlerinde başlayan sorunun bugün (8 Eylül Pazartesi) devam etti. Son olarak Instagram, X, Tiktok gibi platformlardaki erişim sorunu ortadan kalktı. Geçtiğimiz günlerde Google sunucularında yaşanan sorun sebebiyle kullanıcılar saatlerce uygulamalara erişim sağlayamamıştı. Peki 8 Eylül sosyal medya düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte, 8 Eylül internet sorununda son durum…

Sosyal medyada erişim sorunu ortadan kalktı... 8 Eylül sosyal medya (internet) sorunu son durum - 1

Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda sosyal medya uygulamalarında uzun süre bir yavaşlık yaşandı. Bazı kullanıcılar sorunsuz şekilde hesaplarına giriş yapabildiğini aktarırken bazıları ise sorunun devam ettiğini ifade ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte platformlardan yapılan açıklamalar son dakika takip edilirken arama motorları üzerinden sorunun kaynağı ve çözümü takip ediliyor. Twitter (X), Facebook, Instagram, TikTok, Youtube gibi uygulamalarda sorunun devam ettiği aktarılıyor. Peki Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Tiktok, Youtube ne zaman düzelecek? İşte, sosyal medya platformlarında ve internette yaşanan son gelişmeler…

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medyada erişim sorunu ortadan kalktı... 8 Eylül sosyal medya (internet) sorunu son durum - 2

8 EYLÜL İNTERNETTE SORUN MU VAR, NEDEN YAVAŞ? 

Sosyal medya uygulamalarına giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar 8 Eylül itibarıyla sorunun devam edip etmediğini kontrol ediyor.

Kullanıcıların hata bildirimleri yaptığı Downdetector’e göre sosyal medya uygulamalarında yaşanan sorun sona ermiş durumda. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte sosyal medya platformlarından henüz konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. İnternette yaşanan sorunun kaynağına ilişkin bilgilendirme yapıldığında detaylar haberimize eklenecektir.

Sosyal medyada erişim sorunu ortadan kalktı... 8 Eylül sosyal medya (internet) sorunu son durum - 3

SON DAKİKA İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en popüler paylaşım uygulamalarından birisi olan Instagram’da da erişim sorunu normale döndü. Kullanıcılar, uygulama üzerinden şu an için video, hikaye (reels) ve paylaşım yapabiliyor. Bazı kullanıcılar ise sorunun İstanbul ili için geçerli olduğunu aktarıyor.

Sosyal medyada erişim sorunu ortadan kalktı... 8 Eylül sosyal medya (internet) sorunu son durum - 4

TWİTTER’DA SORUN MU VAR, NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcıların en fazla bilgi akışını takip ettiği uygulamaların başında gelen Twitter'da da benzer şekilde sorunlar yaşandı. Kullanıcılar, takip ettiği kişilerin paylaşımlarını göremediğini ifade etti. Son şu anda ortadan kalkmış görünüyor. 

Sosyal medyada erişim sorunu ortadan kalktı... 8 Eylül sosyal medya (internet) sorunu son durum - 5

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?

Video paylaşım platformu Youtube’de ise erişim sorununun ortadan kalktığı biliniyor. Platform kullanıcıları uygulamanın ana sayfasına giriş yapabildiğini ifade ederken 8 Eylül pazartesi günü Youtube’nin müzik uygulaması da sorunsuz çalışıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER