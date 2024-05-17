Sosyal medyada gündem oldu: Stadyum değil mezarlık

BAŞKANDAN TALEP EDİLDİ

Pınarlı Mahalle Muhtarı Davut İşçi, yaptıkları hizmete sosyal medyada yapılan yorumlarda yer alan tribün benzetmesine karşı olduklarını belirterek “Cenaze merasimlerinde ve mezarlıklara bayram ziyaretlerinde gelen vatandaşların rahat oturabilmesi için böyle bir güzellik yapmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımızın vesile ile oldu. Güzel olduğuna inanıyorum. Koltukların teminini vatandaşlarımızın yardımıyla internet üzerinden özellikle İstanbul'dan gönderilen koltukları buraya yerleştirmeye çalıştık. Trabzonspor bizim gönlümüzde. Bu konuda Trabzonspor'dan da beklentimiz var. Eksik koltuklarımız var. Onlarında tamamlanması için yardım talep ediyoruz. İnşallah başkanımızın duyarlı olacağına inanıyorum. Sosyal medyada 'tribün' denildi ama ona karşıyız. Kesinlikle tribün diye bir şey yok. Vatandaşların rahat bir şekilde oturabilmesi için biz bunları yaptık.” dedi.