Sosyal medyada gündem oldu: Stadyum değil mezarlık

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan mezarlıkta vatandaşların rahat bir şekilde dualarını okuyabilmesi için tribün koltukları yerleştirildi. Bordo mavi yerleştirilen koltuklar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Sosyal medyada gündem oldu: Stadyum değil mezarlık - 1

Trabzon'daki mezarlık sosyal medyada gündem oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medyada gündem oldu: Stadyum değil mezarlık - 2

Pınarlı mahallesi halkı tarafından mezarlıklara gelen vatandaşların rahat bir şekilde dualarını okuyabilmesi için ilginç bir yola başvuruldu.

Sosyal medyada gündem oldu: Stadyum değil mezarlık - 3

Mezarlığın üst kısmına dökülen betonun üzerine stadyumlarda ve kapalı spor salonlarındaki tribün koltukları yerleştirildi.

Sosyal medyada gündem oldu: Stadyum değil mezarlık - 4

İnternet üzerinden satın alınan tribün koltuklarının çoğunluğunun bordo ve mavi olması sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Sosyal medyada gündem oldu: Stadyum değil mezarlık - 5

Paylaşılan görüntülerde vatandaşların çoğunluğu mezarlığa tribün benzetmesi yaparken mahalle halkı eksik kalan koltuklar için Trabzonspor Kulübü'nden yardım istedi.

Sosyal medyada gündem oldu: Stadyum değil mezarlık - 6

BAŞKANDAN TALEP EDİLDİ

Pınarlı Mahalle Muhtarı Davut İşçi, yaptıkları hizmete sosyal medyada yapılan yorumlarda yer alan tribün benzetmesine karşı olduklarını belirterek “Cenaze merasimlerinde ve mezarlıklara bayram ziyaretlerinde gelen vatandaşların rahat oturabilmesi için böyle bir güzellik yapmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımızın vesile ile oldu. Güzel olduğuna inanıyorum. Koltukların teminini vatandaşlarımızın yardımıyla internet üzerinden özellikle İstanbul'dan gönderilen koltukları buraya yerleştirmeye çalıştık. Trabzonspor bizim gönlümüzde. Bu konuda Trabzonspor'dan da beklentimiz var. Eksik koltuklarımız var. Onlarında tamamlanması için yardım talep ediyoruz. İnşallah başkanımızın duyarlı olacağına inanıyorum. Sosyal medyada 'tribün' denildi ama ona karşıyız. Kesinlikle tribün diye bir şey yok. Vatandaşların rahat bir şekilde oturabilmesi için biz bunları yaptık.” dedi.

Sosyal medyada gündem oldu: Stadyum değil mezarlık - 7
Sosyal medyada gündem oldu: Stadyum değil mezarlık - 8
Sosyal medyada gündem oldu: Stadyum değil mezarlık - 9
Sosyal medyada gündem oldu: Stadyum değil mezarlık - 10
Sosyal medyada gündem oldu: Stadyum değil mezarlık - 11
DAHA FAZLA GÖSTER