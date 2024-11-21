1000 liralık çorba bakanlığın radarına takıldı

İÇİNDE MANTAR VAR

Uludağ’da bir otelin restoranında 1000 TL'ye satılan çorba ilgi çekti. İşletme "dağ tostu" ve "dağ salatası" gibi ürünleri de bu fiyata yakın satıyor. 1000 liralık çorba, "bölgeye ait mantar ve ceviz"den oluşuyor. Bölgeye ait olduğu belirtilen mantarın ne olduğu şu an bilinmiyor. Çorbanın yanında da ekmek veriliyor. Çorbanın yüksek fiyatı Ticaret Bakanlığı'nın da dikkatini çekti.