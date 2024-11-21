1000 liralık çorba bakanlığın radarına takıldı
Kış turizmi merkezi Uludağ'da geçen sezon kasesi 500 TL'den satışa sunulan çorbayı, yeni sezonda 1000 TL'den servis edeceğini açıklayan işletmeye inceleme yapıldı. Mantar ve cevizle yapılan çorbayı "bölgeye ait ürünlerle yapılan özel bir çorba" olarak sunan işletmeye 1 milyon lirayla kadar ceza kesilmesi de gündemde. Ticaret Bakanlığı ekipleri, işletmede, 38 ürünle ilgili de aykırılık belirledi ve ilk tespite göre 171 bin 600 lira ceza kesildi.
İÇİNDE MANTAR VAR
Uludağ’da bir otelin restoranında 1000 TL'ye satılan çorba ilgi çekti. İşletme "dağ tostu" ve "dağ salatası" gibi ürünleri de bu fiyata yakın satıyor. 1000 liralık çorba, "bölgeye ait mantar ve ceviz"den oluşuyor. Bölgeye ait olduğu belirtilen mantarın ne olduğu şu an bilinmiyor. Çorbanın yanında da ekmek veriliyor. Çorbanın yüksek fiyatı Ticaret Bakanlığı'nın da dikkatini çekti.