1000 liralık çorba bakanlığın radarına takıldı

Kış turizmi merkezi Uludağ'da geçen sezon kasesi 500 TL'den satışa sunulan çorbayı, yeni sezonda 1000 TL'den servis edeceğini açıklayan işletmeye inceleme yapıldı. Mantar ve cevizle yapılan çorbayı "bölgeye ait ürünlerle yapılan özel bir çorba" olarak sunan işletmeye 1 milyon lirayla kadar ceza kesilmesi de gündemde. Ticaret Bakanlığı ekipleri, işletmede, 38 ürünle ilgili de aykırılık belirledi ve ilk tespite göre 171 bin 600 lira ceza kesildi.

1000 liralık çorba bakanlığın radarına takıldı - 1

İÇİNDE MANTAR VAR

Uludağ’da bir otelin restoranında 1000 TL'ye satılan çorba ilgi çekti. İşletme "dağ tostu" ve "dağ salatası" gibi  ürünleri de bu fiyata yakın satıyor.  1000 liralık çorba, "bölgeye ait mantar ve ceviz"den oluşuyor.  Bölgeye ait olduğu belirtilen mantarın ne olduğu şu an bilinmiyor. Çorbanın yanında da ekmek veriliyor.  Çorbanın yüksek fiyatı Ticaret Bakanlığı'nın da dikkatini çekti. 

TÜRKİYE HABERLERİ

1000 liralık çorba bakanlığın radarına takıldı - 2

FİYATI İKİ KAT ARTTI

Geçen sezon 500 TL’den çorbanın bu sezonda 1000 TL’den satılacağı haberi üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını ve kasesi 1000 TL’den satışa sunulacak olan çorbayla ilgili, haksız fiyat artışı tespit edildiğini belirtti.

1000 liralık çorba bakanlığın radarına takıldı - 3

"1 MİLYON TL’YE KADAR CEZAİ İŞLEM YAPILABİLECEKTİR"

İşletmeye 1 milyon TL’ye kadar cezai işlem yapılabileceği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan denetimde, haksız fiyat artışı tespit edildiği belirlenmiştir. Bu yüzden, haksız fiyat artışı kapsamında düzenlenen tutanak, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle birlikte Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilecek ve 1.000.000 TL ye kadar cezai işlem yapılabilecektir.”

1000 liralık çorba bakanlığın radarına takıldı - 4

78 AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Bakan Yardımcısı Gürcan, işletmede satışa sunulan 38 ürünle ilgili de aykırılık tespit edildiğini belirttiği açıklamada,  işletme 38 ürünün de ayırıcı özelliğinin yer almadığını belirtti.  Açıklamada, "Bu eksikliğin hem kapı girişinde hem de işletme içerisinde mevcut bulunmaması nedeniyle 76 aykırılık tespit edilmiştir." denildi. Firmaya, bu eksiklikler nedeniyle de 171 bin 600 TL idari ceza yazıldı. 

1000 liralık çorba bakanlığın radarına takıldı - 5
1000 liralık çorba bakanlığın radarına takıldı - 6
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