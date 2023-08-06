Sosyal medyada gündem olmuştu: Alanya’daki kavgada "ahlaksız teklif" iddiası
Antalya'nın Alanya ilçesinde gurbetçi tatilciye 6 kişinin sopalarla saldırdığı kavganın nedeni ortaya çıktı. Sosyal medyada da gündem olan kavganın bir kadına yapılan ahlaksız teklif nedeniyle yaşandığı idda edildi.
Alanya'da gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde 3 Ağustos akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Almanya'dan tatile gelen gurbetçi 27 yaşındaki C.A.'ya, teknelerin önünden geçtiği sırada, iddiaya göre 'hanutçu' diye tabir edilen tekne çalışanları, günübirlik gezi satmak istedi. Bunu reddeden tatilci ile tekne çalışanları arasında küfürleşme yaşandı.