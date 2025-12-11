Sosyal medyada helallik istedi, emlak ofisini bastı! Bir ölü, üç yaralı
11.12.2025 15:50
DHA
Antalya'da İlhan S. isimli adam, sosyal medyada helallik isteyip yeğenleri ile eniştesini vurdu. Saldırgan ardından intihara kalkıştı. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'da bir kişi yeğenini öldürüp, diğer yeğeni ve eniştesini yaraladıktan sonra intihara kalkıştı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi.
İlhan S. isimli adam, yeğeni M.Ş.'yi evinde tabancayla vurup, Yunus Emre Caddesi'nde yeğenleri ile ortaklığı bulunan emlak ofisine gitti.
İlhan S., önce yeğeni Deniz Şişman'ı, ardından ofisin önünde oturan eniştesi Ş.Ş.'yi tabancayla vurdu.
Emlak ofisinden çıkıp, arka sokaktaki Çelikler Süleymaniye Camii'nin avlusuna giden İlhan S., burada aynı tabancayla göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dört yaralı, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Deniz Şişman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SOSYAL MEDYADA HELALLİK İSTEMİŞ
Olay öncesi İlhan S.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eniştesi ve yeğenlerini suçlayıp, yakınlarından helallik istediği ortaya çıktı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.