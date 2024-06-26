Sosyal medyada ilgi odağı oldu! "Allah" denilince şaha kalkıyor
Bolu'da "Allah" denilince şaha kalkan at, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Atın sahibi Bülent Temel, "Normalde dizgini, hayvanın ağzına vurarak ya da ayaklarına topluk takarak şaha kaldırırlar ama ben canı yanmasın diye bunların hiçbirini yapmadım. 'Allah' kelimesine alıştırdım. Allah kelimesini duyduğu zaman şaha kalkar" dedi.
Mudurnu-Bolu yolu üzerinde bulunan özel bir at çiftliğindeki "Bozbey" isimli at, 7 yıldır kendisiyle ilgilenen Bülent Temel (50) ile özel bir bağ kurdu.