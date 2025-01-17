Sosyal medyada iş insanı avı: 7 milyonluk vurguna 21 gözaltı

Sosyal medyada arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştıkları 5 iş insanını, toplam 7 milyon lira dolandıran örgüt çökertildi. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada iş insanı avı: 7 milyonluk vurguna 21 gözaltı - 1

Sosyal medyadan tanıştıkları iş insanlarını dolandırıp 7 milyon liralık vurgun yapan 21 kişi yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kadınlar tarafından kandırılarak paralarının çalındığını söyleyen iş insanlarının şikayeti üzerine operasyon başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medyada iş insanı avı: 7 milyonluk vurguna 21 gözaltı - 2

Polis, yaptığı incelemede şüphelilerin sosyal medya arkadaşlık sitesi üzerinden iş adamlarıyla iletişim kurarak tanışma maksadıyla buluştuklarını ve samimiyet kurarak mağdurların cep telefonlarında bulunan bankacılık uygulamalarının şifrelerini öğrendiklerini belirledi.

Sosyal medyada iş insanı avı: 7 milyonluk vurguna 21 gözaltı - 3

MOBİL BANKACILIĞA GİRİP HESAPLARI BOŞALTMIŞLAR

Daha sonra şüpheli kadınların, mağdurların cep telefonlarını alıp kaçtıkları ve suç ortaklarıyla birlikte şifreleri kullanarak mobil bankacılık uygulamasına girip hesapları boşalttıkları ortaya çıktı.

Sosyal medyada iş insanı avı: 7 milyonluk vurguna 21 gözaltı - 4

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Sosyal medyada iş insanı avı: 7 milyonluk vurguna 21 gözaltı - 5

14 Ocak Salı günü İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla illerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 5'i kadın 21 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada iş insanı avı: 7 milyonluk vurguna 21 gözaltı - 6

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler 3 gün boyunca sorgulandı. Liderliğini Mücahit B.'nin yaptığı öğrenilen şüpheliler arasında, banka hesaplarını para karşılığında kullandıran kişilerin de olduğu belirtildi.

Sosyal medyada iş insanı avı: 7 milyonluk vurguna 21 gözaltı - 7

Polis şüpheli kadınların mağdurların telefonlarını alarak kaçtıkları anların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

Sosyal medyada iş insanı avı: 7 milyonluk vurguna 21 gözaltı - 8

Şüphelilerin, 5 iş insanından toplam 7 milyon lira çaldıkları öğrenildi.

Sosyal medyada iş insanı avı: 7 milyonluk vurguna 21 gözaltı - 9

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Aynı örgüt üyesi 7 kişinin daha önceden yapılan ara uygulamalarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Sosyal medyada iş insanı avı: 7 milyonluk vurguna 21 gözaltı - 10
Sosyal medyada iş insanı avı: 7 milyonluk vurguna 21 gözaltı - 11
Sosyal medyada iş insanı avı: 7 milyonluk vurguna 21 gözaltı - 12
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