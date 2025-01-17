Sosyal medyada iş insanı avı: 7 milyonluk vurguna 21 gözaltı
Sosyal medyada arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştıkları 5 iş insanını, toplam 7 milyon lira dolandıran örgüt çökertildi. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Sosyal medyadan tanıştıkları iş insanlarını dolandırıp 7 milyon liralık vurgun yapan 21 kişi yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kadınlar tarafından kandırılarak paralarının çalındığını söyleyen iş insanlarının şikayeti üzerine operasyon başlatıldı.