Sosyal medyada İspanya rüzgarı. İspanya Başbakanı Sanchez: Selam olsun
06.03.2026 13:55
Son Güncelleme: 07.03.2026 23:52
NTV - Haber Merkezi
İspanya'nın savaş karşıtı duruşuyla ilgili Türkler pek çok sosyal medya paylaşımı yaptı. Bu desteğe İspanyollar da kayıtsız kalmadı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de, miting sırasında Türk bayrağının görüldüğü bir görüntüyü paylaşarak, "Türk sosyal medya topluluğuna selamlar olsun" dedi.
İspanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkelerindeki üslerinin İran'a saldırılarda kullanılmasına izin vermedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ticareti askıya almakla tehdit etti, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geri adım atmadı ve "Savaşa hayır." dedi.
İspanya'nın tavizsiz duruşu sonrası sosyal medyada Türk kullanıcılar tabir-i caizse bayrakları astı.
Müzisyenler Türk-İspanyol ezgilerini çaldı, kültürel benzerliklerimiz yapay zeka maharetiyle görselleştirildi.
Sosyal medya kullanıcıları, Türklerin uluslararası arenada en popüler olduğu yönleriyle İspanyollara seslenmeye çalıştı.
Onlardan biri saç ekimi oldu. Ünlü ispanyol futbolcu Iniesta'ya gür saçlı bir görsel hazırlandı.
İspanyol Başbakan Sanchez de saç ekimi esprilerinden nasibini aldı.
İspanya'nın en önemli simgelerinden Sagrada Familia da bu akımın konusu oldu.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından "140 yıldır bitmeyen inşaatı biz bitirelim" paylaşımları yapıldı.
Türk sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları X'te gündem oldu.
Bu akım İspanyolların da dikkatini çekti, paylaşımlara onlar da destek verdi.
Eskişehirspor taraftarlarının ispanyol müziğiyle tribün şovu yeniden dolaşıma girdi.
"TÜRK SOSYAL MEDYA TOPLULUĞUNA SELAMLAR OLSUN"
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı duruşunu sürdürürken, son günlerde sosyal medyada Türkiye ile İspanya arasında oluşan dayanışmayı güçlendirecek şekilde bir paylaşım yaptı.
Sanchez paylaşımda, İspanya’nın Soria kentinde düzenlenen bir mitingde Türk bayrağının sallandığı anlara ait görüntülere yer vererek, "Soria mitinginden bana gönderilen görüntülerden biri. Türk sosyal medya topluluğuna selamlar olsun" ifadelerini kullandı.
Görüntülerde, etkinliğe katılan kalabalığın "Savaşa hayır" sloganları attığı anlar da yer aldı. Sanchez tarafından paylaşılan görüntü kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.