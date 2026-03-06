Sosyal medyada İspanya rüzgarı. İspanya Başbakanı Sanchez: Selam olsun

İspanya'nın savaş karşıtı duruşuyla ilgili Türkler pek çok sosyal medya paylaşımı yaptı. Bu desteğe İspanyollar da kayıtsız kalmadı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de, miting sırasında Türk bayrağının görüldüğü bir görüntüyü paylaşarak, "Türk sosyal medya topluluğuna selamlar olsun" dedi.