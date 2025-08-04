Sosyal medyada tanıtıma başladılar: Sezonu açıldı
Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği Sarıgöl ilçesinde üzüm hasat sezonunun başlamasıyla birlikte üreticiler, sosyal medya üzerinden tanıtım ve pazarlama çalışmalarına hız verdi.
Sarıgöl Ovası’nda üzüm hasadının başlamasıyla birlikte üreticiler, üzüm salkımlarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak ürünlerini sergiliyor. Aynı zamanda üzüm simsarlarıyla da iletişime geçerek satış görüşmeleri yapmaya başladılar.