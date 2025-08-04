Sosyal medyada tanıtıma başladılar: Sezonu açıldı

Sarıgöllü üzüm üreticisi Serhat Akkaya, yaptığı açıklamada, "Dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz taze üzümün kesimi için 3 Ağustos 2025 Pazar günü, ihracatı için ise 4 Ağustos 2025 Pazartesi gününe vize çıktı. Tüm üreticilerimize, çalışanlarımıza ve ihracatçılarımıza hayırlı, uğurlu, bereketli olsun inşallah." dedi.



Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise yaptığı açıklamada, "2025 yılı Sultaniye üzüm sezonu açıldı, hayırlı olsun. Üreticilerimize buradan önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum: Üzümlerimizi güvenilir firmalara verin, peşin satın. Endişeye kapıldığınızda Ziraat Odası olarak tüccar hakkında araştırma yaparız. Mağduriyet yaşamayalım." ifadelerini kullandı.



