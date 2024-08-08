Sosyal medyada yeni tuzak | Türkiye’den büyük talep var, parayı gönderen bir daha ulaşamıyor!
Sosyal medya dolandırıcılarının yeni tuzağı elektrikli otomobil almak isteyenler oldu. Yurt dışı merkezli elektrikli otomobil satışı yaptıklarını belirten bazı kişilerin kapıya teslim vaadiyle, yurt içindeki muadillerine göre uygun fiyatlarla, sıfır araç ilanları yayınlıyor. Gürcistan merkezli bir hesapla iletişime geçerek 70 bin liralık otomobil için belge bedelleriyle birlikte yaklaşık 95 bin lira ödediğini belirten bir vatandaş, dolandırıldığını ve sayfa sahibiyle iletişim kuramadığını öne sürdü.
Sosyal medyada yer alan bir sayfada, sıfır olarak ilanı yer alan küçük bir elektrikli otomobilin 70 bin liraya, SUV görünümlü elektrikli otomobilin 220 bin liraya, pikap görünümlü araçların ise 128 bin liraya satıldığı görüldü.
Araç şarjlarının uzun süre dayanabildiği, bazı araçların 100 km/saat hızın üzerine çıkabildiği iddia edildi.Sayfaların sık sık isim değiştirerek satış yapmaya devam ettiği, ilan paylaşımlarına ise Türkiye’den yoğun bir talep olduğu görüldü.