Sosyal medyada yeni tuzak | Türkiye’den büyük talep var, parayı gönderen bir daha ulaşamıyor!

95 BİN LİRA ÖDEDİ, BİR DAHA ULAŞAMADI

“Maalesef eşim buradaki bir aracı çok istediği ve arkadaşının yakınına inandığı için beni dinlemeyip adamlarla tekrar iletişime geçip aracın bedelinin yarısını gönderiyor. Adamlar parayı aklamak için paranın tamamı yatmadığı için fatura oluşturamıyoruz deyip parayı iade edip tekrardan gönderin diyorlar.” diyen Sentürk, şöyle devam etti:

“Bir de sahte kargo firması takip linki verip konteyneri 2 gün takip ettirip 3’üncü gün telefonları açmadılar. Instagram da yorum yapmamızı da kısıtladılar. Şu an hala ulaşamıyoruz. Eşim de Savcılığa suç duyurusunda bulundu ama hala bir gelişme yok.”

Gürcistan merkezli bir hesapla iletişime geçerek 70 bin liralık otomobil için belge bedelleriyle birlikte yaklaşık 95 bin lira ödediğini belirten Aynur G. ise dolandırıldığını ve sayfa sahibiyle iletişim kuramadığını öne sürdü.