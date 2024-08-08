Sosyal medyada yeni tuzak | Türkiye’den büyük talep var, parayı gönderen bir daha ulaşamıyor!

Sosyal medya dolandırıcılarının yeni tuzağı elektrikli otomobil almak isteyenler oldu. Yurt dışı merkezli elektrikli otomobil satışı yaptıklarını belirten bazı kişilerin kapıya teslim vaadiyle, yurt içindeki muadillerine göre uygun fiyatlarla, sıfır araç ilanları yayınlıyor. Gürcistan merkezli bir hesapla iletişime geçerek 70 bin liralık otomobil için belge bedelleriyle birlikte yaklaşık 95 bin lira ödediğini belirten bir vatandaş, dolandırıldığını ve sayfa sahibiyle iletişim kuramadığını öne sürdü.

Sosyal medyada yeni tuzak | Türkiye’den büyük talep var, parayı gönderen bir daha ulaşamıyor! - 1

Sosyal medyada yer alan bir sayfada, sıfır olarak ilanı yer alan küçük bir elektrikli otomobilin 70 bin liraya, SUV görünümlü elektrikli otomobilin 220 bin liraya, pikap görünümlü araçların ise 128 bin liraya satıldığı görüldü.

Araç şarjlarının uzun süre dayanabildiği, bazı araçların 100 km/saat hızın üzerine çıkabildiği iddia edildi.

Sayfaların sık sık isim değiştirerek satış yapmaya devam ettiği, ilan paylaşımlarına ise Türkiye’den yoğun bir talep olduğu görüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medyada yeni tuzak | Türkiye’den büyük talep var, parayı gönderen bir daha ulaşamıyor! - 2

ÖDEMEYİ GÜRCİSTAN’DAKİ ŞÜPHELİLERE YAPTI

İnternetteki bir şikayet sitesinde de dolandırıcılık iddialarıyla benzer şikayetler yer aldığı görüldü.

Feridun Sentürk isimli bir kişi elektrikli araç almak için Gürcistan merkezli kişilere ödeme yaptığını, ödediği ücreti iade alamayarak konu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu iddia etti.

Sosyal medyada yeni tuzak | Türkiye’den büyük talep var, parayı gönderen bir daha ulaşamıyor! - 3

Mağdur olduğunu söyleyen vatandaş, internetteki şikayet sitesine yazdığı metinde hesap ismi de vererek, “Instagram üzerinden Gürcistan’dan elektrikli araba satışı yapar gibi görünüp insanları yanıltıyorlar. Biz mağdur olduk. Emniyete şikayette bulunduk. Yetkililerin bu duruma el koyarak insanların mağdur olmasını engellemelerini rica ediyorum. Adamlardan Ticaret Bakanlığı’ndan alınan barkodlu yetki belgesini bana göndermelerini istedim. Fakat bana saçma sapan bir evrak gönderdiler. Bunun üzerine ben kargo bedelini yakarak bu işten vazgeçtim.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yeni tuzak | Türkiye’den büyük talep var, parayı gönderen bir daha ulaşamıyor! - 4

95 BİN LİRA ÖDEDİ, BİR DAHA ULAŞAMADI

“Maalesef eşim buradaki bir aracı çok istediği ve arkadaşının yakınına inandığı için beni dinlemeyip adamlarla tekrar iletişime geçip aracın bedelinin yarısını gönderiyor. Adamlar parayı aklamak için paranın tamamı yatmadığı için fatura oluşturamıyoruz deyip parayı iade edip tekrardan gönderin diyorlar.” diyen Sentürk, şöyle devam etti:

“Bir de sahte kargo firması takip linki verip konteyneri 2 gün takip ettirip 3’üncü gün telefonları açmadılar. Instagram da yorum yapmamızı da kısıtladılar. Şu an hala ulaşamıyoruz. Eşim de Savcılığa suç duyurusunda bulundu ama hala bir gelişme yok.”

Gürcistan merkezli bir hesapla iletişime geçerek 70 bin liralık otomobil için belge bedelleriyle birlikte yaklaşık 95 bin lira ödediğini belirten Aynur G. ise dolandırıldığını ve sayfa sahibiyle iletişim kuramadığını öne sürdü.

Sosyal medyada yeni tuzak | Türkiye’den büyük talep var, parayı gönderen bir daha ulaşamıyor! - 5

“GETİREN DİSTRİBÜTÖR DEĞİL DE BİR ŞAHIS İSE MUTLAKA UZAK DURMAK LAZIM”

Dolandırıcılığa yönelik uyarılarda bulunan TÜKONFED Otomotiv Komisyonu Üyesi Turan Altın, “İsimsiz markalarda; özellikle otomobilde, satış sonrası hizmetleri bulunmayan hiçbir firmadan araç alınmamasını özellikle öneriyoruz. İsimsiz bir marka olup da trafikte dolaşan araç, ben hiç görmedim. Gelse dahi, bu araçların trafiğe çıkması, uygunluk belgesi alması çok mümkün değil. Ortalama bir aracın yarı fiyatına rakamlar görüyoruz. Bunlar mümkün olabilecek şeyler değil. Getiren de bir distribütör değil de bir şahıs ise mutlaka uzak durmak lazım.” dedi.

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