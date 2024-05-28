Sosyal medyadaki iş ilanlarına dikkat! Ev hanımlarını 36 bin TL maaş vaadiyle dolandırıyorlar
Sosyal medyada "Ev hanımlarına iş verilir, 36 bin lira maaş" vaatleriyle dolandırıcılar vakaları artmaya başladı. Oltalama ağına düşen vatandaşların kargo ücreti adı altında paraları alınıyor, daha sonra ise bilgileri alınarak kredi kullandırılıyor. Uzmanlar, yapılan bilgi paylaşımı ile dolandırıcıların mağdur kişiyi kara para aklama işlemine dahil ettiği uyarısında bulundu.
İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor.
Sosyal medya platformları ile oltalama yöntemiyle vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, "Ev hanımlarına iş verilir, 36 bin lira maaş" paylaşımları ile özellikle ev hanımlarının ilgisini çekmeye çalışıyor.