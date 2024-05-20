Sosyal medyadaki kavga sokağa taştı, 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu

Yusuf G. ve Seyfi E’nin tekme ve yumruklarla saldırdığı H.K. kanlar içinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İstiklal Caddesi’nde buluşan H.K. ile Yusuf G. ve arkadaşı Seyfi E. arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü.