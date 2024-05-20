Sosyal medyadaki kavga sokağa taştı, 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sosyal medyada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tekme tokat dövülen 14 yaşındaki H.K’nin kalbi durdu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Yusuf G. ile Seyfi E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyadaki kavga sokağa taştı, 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu - 1

Bursa’da sosyal medyada başlayan tartışma, kavgaya dönüştü; tekme tokat dövülen 14 yaşında bir çocuğun kalbi durdu.

Olay, geçen 17 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, H.K. ile Yusuf G. arasında sosyal medyada başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

İstiklal Caddesi’nde buluşan H.K. ile Yusuf G. ve arkadaşı Seyfi E. arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medyadaki kavga sokağa taştı, 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu - 2

Yusuf G. ve Seyfi E’nin tekme ve yumruklarla saldırdığı H.K. kanlar içinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İstiklal Caddesi’nde buluşan H.K. ile Yusuf G. ve arkadaşı Seyfi E. arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü.

Sosyal medyadaki kavga sokağa taştı, 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu - 3

KALBİ DURDU

Sağlık ekiplerince ilk kontrollerinde kalbi durduğu belirlenen H.K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi tekrar çalıştırılan H.K, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedaviye alınan H.K’nın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Sosyal medyadaki kavga sokağa taştı, 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu - 4

2 ÇOCUK TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan Seyfi E. ve Yusuf G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyadaki kavga sokağa taştı, 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu - 5
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