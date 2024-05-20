Sosyal medyadaki kavga sokağa taştı, 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sosyal medyada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tekme tokat dövülen 14 yaşındaki H.K’nin kalbi durdu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Yusuf G. ile Seyfi E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa’da sosyal medyada başlayan tartışma, kavgaya dönüştü; tekme tokat dövülen 14 yaşında bir çocuğun kalbi durdu.
Olay, geçen 17 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, H.K. ile Yusuf G. arasında sosyal medyada başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.İstiklal Caddesi’nde buluşan H.K. ile Yusuf G. ve arkadaşı Seyfi E. arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü.