Sosyal medyadan intikam tuzağı! Husumetlisini kaçırmak istedi

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, ifadelerinde olayı neden gerçekleştirmek istediklerini de anlattı. Edinilen bilgiye göre, Servet A.’nın geçmişte Ramazan S.’nin bir yakınını bıçakla yaraladığı ve Ramazan S.’nin de olayın intikamını almak için Servet A.’yı aramaya başladığı ama bulamadığı öğrenildi.



Bunun üzerine Ramazan S.’nin Tuğba Y. ile iletişime geçerek Servet A. ile arkadaşlık kurmasını ve buluşma ayarlamasını istediğini söylediği ortaya çıktı.