Sosyal medyadan tanışıp evlendi, hayatı kabusa döndü! 62 yaşındaki adam hurda arabasında yaşıyor
Antalya'da 62 yaşındaki emekli Necdet Tilif eşi tarafından hakkında alınan uzaklaştırma kararı sebebiyle hurdaya dönmüş bir aracın içinde 4 aydır hayatta kalma mücadelesi veriyor. 4 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Z.T. ile yaptığı evlilik, Tilif'i sokakta yaşamaya mecbur bırakırken, Tilif, "Beni koruyacak bir yasa yok mu?" diyerek sesini duyurmaya çalışıyor.
Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde yaşayan Necdet Tilif, evine yakın bir konumda 4 aydır arabasının içinde hayatını devam ettiriyor.