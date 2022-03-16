Sosyal medyadan tepki gösterdiği uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken yakalanan Şenol Kocaman'ın evinde 115,9 gram metamfetamin uyuşturucu hap bulundu. Kocaman'ın yakalanmadan önce sosyal medya üzerinden uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Haberler - DHA 16.03.2022 - 17:41

Sosyal medyadan tepki gösterdiği uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - 1

'da denetim yapan Yunus timleri, şüphelendikleri Şenol Kocaman’ın otomobilini durdurmak istedi. 

Dur ihtarına uymayıp kaçan Kocaman kısa bir süre sonra yakalandı.

Sosyal medyadan tepki gösterdiği uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - 2

Şüpheli Kocaman'ın evinde narkotik köpeğiyle araştırma yapan polisler, 115,7 gram metamfetamin ve 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Sosyal medyadan tepki gösterdiği uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - 3

Evli ve 4 çocuk babası Kocaman'ın geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesaplarından uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Sosyal medyadan tepki gösterdiği uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - 4

Paylaşımlarda yer alan "Uyuşturucu ile mücadele konferansla değil, operasyonla olur. Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa alayı şerefsiz, vatan haini. Kütahya’da uyuşturucu satan şerefsizlere yönelik operasyonlarından dolayı emniyet personelini kutluyorum” ifadeleri dikkat çekti.

Sosyal medyadan tepki gösterdiği uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - 5

Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan Kocaman, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınan ifadesinin ardından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyadan tepki gösterdiği uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - 6

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Kocaman, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sosyal medyadan tepki gösterdiği uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - 7

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