Sosyal medyadan tepki gösterdiği uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Haberler - DHA 16.03.2022 - 17:41
Kütahya'da denetim yapan Yunus timleri, şüphelendikleri Şenol Kocaman’ın otomobilini durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayıp kaçan Kocaman kısa bir süre sonra yakalandı.
Şüpheli Kocaman'ın evinde narkotik köpeğiyle araştırma yapan polisler, 115,7 gram metamfetamin ve 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Evli ve 4 çocuk babası Kocaman'ın geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesaplarından uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdiği ortaya çıktı.
Paylaşımlarda yer alan "Uyuşturucu ile mücadele konferansla değil, operasyonla olur. Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa alayı şerefsiz, vatan haini. Kütahya’da uyuşturucu satan şerefsizlere yönelik operasyonlarından dolayı emniyet personelini kutluyorum” ifadeleri dikkat çekti.
Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan Kocaman, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınan ifadesinin ardından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Kocaman, tutuklanarak cezaevine konuldu.