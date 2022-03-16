Sosyal medyadan tepki gösterdiği uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Paylaşımlarda yer alan "Uyuşturucu ile mücadele konferansla değil, operasyonla olur. Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa alayı şerefsiz, vatan haini. Kütahya’da uyuşturucu satan şerefsizlere yönelik operasyonlarından dolayı emniyet personelini kutluyorum” ifadeleri dikkat çekti.