Sosyal medyadan yardım çığlıkları

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 şehri etkileyen depremde enkaz altında kalanlar sosyal medya üzerinden yardım istedi. Sosyal medya kullanıcıları, göçük altında kalanların verdikleri adresleri yetkililere ulaştırabilmek için çok sayıda mesaj attı.
Depreme Malatya'daki evinde yakalanan 20 yaşındaki Boran Kubat ise enkaz altında sosyal medya paylaşımını görenler tarafından kurtarıldı.
Gece yattıktan sonra ilk depreme uykuda yakalandığını anlatan Kubat, dışarı çıktıktan bir süre sonra ikinci bir deprem olmayacağını düşündüğünü ve ailesiyle eve girdiklerini belirtti.
İkinci depreme yine evinde yakalandığını ve binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldığını anlatan Kubat, "Uykuda yakalandık iki depreme de. Birden salladı, gözümü açar açmaz kafamı eğdim. Baktım annem yanıma düştü, simsiyah bir alan oluştu gün ışığında. Ondan sonra telefonum yanıma düştü. Telefonuma sarıldım, hemen arkadaşlarımı aradım." dedi.
Daha sonra sosyal medyadan yardım istemeyi düşündüğünü vurgulayan Kubat, "Sosyal medyada paylaşırsam, arkadaşlarım hepsi görürse hepsi gelebilir diye düşündüm. Öyle de oldu. Sağ olsunlar. 5 buçuk, 6 saat kaldım enkazda. Telefonla sürekli görüşme halindeydik zaten ama telefon bir çekiyor bir çekmiyor. Bizim köyün muhtarı geldi. Arkadaşlarım çok yardım etti. Onlar kurtardı. Onlar balyozla vurdular. Ben dedim ki 'bu nokta'. Balyozla vurdular, ben dedim ki 'bu nokta'. Dört, beş vurmadan sonra buldular bizi." diye konuştu.
Kendisiyle beraber annesinin de kurtulduğunu, dayısı ve anneannesinin ise halen enkaz altında olduğunu aktaran Kubat, sosyal medyadan sesini duyup yardımına koşanlara teşekkür etti.
Depremde enkaz altında kalan bir genç internetteki Discord sunucusu üzerinden yardım talebinde bulundu. Daha önce dolandırıcılıkla gündeme gelen ‘atatv44’ isimli grubun üyeleri enkaz altında yardım bekleyen genci arayarak dalga geçti. Gence AFAD görevlisi olduklarını söyleyerek, adres bilgilerini isteyip ekip yollayacakmış gibi dalga geçti.
Yardım isteyen genç ile vicdansızlar arasında şu konuşmalar geçti:
-Şu an neredesiniz?
-Pınar Apartmanı’nda.
- Enkazın altında mısınız?
- Evet, petrol ofisinin karşısındayız.
- Bağırıyorum sesimi duyuyor musun de...
- Bağırıyorum sesimi duyuyor musun şu anda... Islık çaldım.
-Duyamıyorum
- Megafondan bağıracağım, bir dakika; çocuk var mı etrafta... (Gülüşmeler...)
- Hala duyamıyorum, çok üşüyorum...
Sosyal medyada infial yaratan olay sonrası emniyet güçlerinin operasyonu ile ‘atatv44’ isimli grubun üyesi S.A. gözaltına alındı.
Hatay’da enkaz altında kalan Fırat Yayla isimli bir genç, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak yardım istedi. Fırat Yayla canlı yayın sırasında hem yardım çağırmaya hem de ailesinin durumunu kontrol etmeye çalıştı. Canlı yayın sırasında Yayla’nın, ‘’Lütfen yardım edin evim depremde yıkıldı, anne iyi misin anne? Arkadaşlar depremin altında kaldık. Anne lütfen ‘bir yere saklandım de’. Hatay Antakya, Güçlü Bahçe Sitesi yıkılan binamız var lütfen yardım edin’’ sözleri duyuldu. Fırat Yayla’nın yayınını sosyal medya hesaplarından paylaşan yüzlerce kişi, enkaza ekiplerin gönderilmesini sağladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 63 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığını ve ilgili birimlere gönderildiğini bildirdi.