Sosyal medyanın en çok beğenilen Anneler Günü mesajları: Duygusal, uzun, kısa Anneler Günü mesajları

2024 ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

"Doğumun, bereketin, sabrın, şefkatin, karşılıksız sevginin ve kucak açmanın simgesi tüm annelerin #AnnelerGünü kutlu olsun. Her biri ömrünü yavrularının göz bebeği olarak mutlulukla sürsün. Dünyadan evlatlarının, eşlerinin ve sevenlerinin gönlüne işlenip göçmüş tüm annelerin de ruhları şad olsun."



"Bir Anne, bir milletin kaderini ve tüm dünyayı değiştirebilir."



"Annen yoksa kimsen yok"

Yaşarken değerini bilin !

Başta vatan uğrunda evlatları şehit olan şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin #Anneler Günü kutlu olsun."



"Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!"



"En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim."



"Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!"