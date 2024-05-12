Sosyal medyanın en çok beğenilen Anneler Günü mesajları: Duygusal, uzun, kısa Anneler Günü mesajları

Anneler Günü mesajları, paylaşımları erken saatlerden itibaren başladı. Bu anlamlı günde annelerini onurlandırmak ve duygularını dile getirmek isteyen vatandaşlar, Anneler Günü mesajları ve kutlama sözlerini araştırıyor. Doğduğumuz günden bu yana her üzüntümüzde, kırgınlığımızda ve mutlu anlarımızda yanımızda olan annelerimiz için, yeni, en güzel, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun Anneler Günü mesajlarını derledik. Siz de annelerinizi bu özel günlerinde mutlu edebilir, onlara Anneler Günü mesajlarıyla sevindirebilirsiniz. İşte yeni, en güzel, anlamlı, duygusal Anneler Günü mesajları ve sözleri.

Sosyal medyanın en çok beğenilen Anneler Günü mesajları: Duygusal, uzun, kısa Anneler Günü mesajları - 1

2024 Anneler Günü'nün gelmesiyle birlikte, Anneler Günü için en güzel, yeni ve anlamlı mesajları sizler için derledik. Hastalığımızda derman, mutluluğumuzda sevinçlerimize ortak olan annelerimiz için, duygusal Anneler Günü mesajları gönderebilir, bu özel günde onları mutlu edebilirsiniz. İşte 2024 Anneler Günü'ne özel yeni, en güzel, anlamlı, duygusal kısa ve uzun Anneler Günü mesajları ve sözleri.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medyanın en çok beğenilen Anneler Günü mesajları: Duygusal, uzun, kısa Anneler Günü mesajları - 2

2024 ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

"Doğumun, bereketin, sabrın, şefkatin, karşılıksız sevginin ve kucak açmanın simgesi tüm annelerin #AnnelerGünü kutlu olsun. Her biri ömrünü yavrularının göz bebeği olarak mutlulukla sürsün. Dünyadan evlatlarının, eşlerinin ve sevenlerinin gönlüne işlenip göçmüş tüm annelerin de ruhları şad olsun."

"Bir Anne, bir milletin kaderini ve tüm dünyayı değiştirebilir."

"Annen yoksa kimsen yok"
Yaşarken değerini bilin !
Başta vatan uğrunda evlatları şehit olan şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin #Anneler Günü kutlu olsun."

"Bir Anne, bir milletin kaderini ve tüm dünyayı değiştirebilir."

"Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!"

"En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim."

"Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!"

Sosyal medyanın en çok beğenilen Anneler Günü mesajları: Duygusal, uzun, kısa Anneler Günü mesajları - 3

"Sınırsız sevgi ve şefkatleriyle dünyamıza çiçekler açtıran tüm annelerimizin ve annelik edenlerin Anneler Günü kutlu olsun!"

"Herkesin boşluğunu dolduran ama hiç kimsenin boşluğunu dolduramadığı insana Anne denir.."

"En iyi zamanda bizimle birlikte gülüştüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem"

"Benim gibi çılgın bir çocuğu seven dünyadaki tek anne olduğun için teşekkür ederim."

"Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum."

Sosyal medyanın en çok beğenilen Anneler Günü mesajları: Duygusal, uzun, kısa Anneler Günü mesajları - 4

"Hiçbir kelime anlatamaz sana olan sevgimi, sen sevdanın varlığı, sen benliğimin özüsün, iki gözüm, aydınlık yüzümsün, anneler günün kutlu olsun."

"Sana olan minnettarlığımı ifade etmek için bir gün yeterli değil, ama Anneler Günü iyi bir başlangıç. Seni çok seviyorum!"

"Senin güçlü ve sevgi dolu kolların, dünyadaki en güvenli yerim. Anneler Günün kutlu olsun, anneciğim."

Sosyal medyanın en çok beğenilen Anneler Günü mesajları: Duygusal, uzun, kısa Anneler Günü mesajları - 5

"Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun."

"Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun."

"Her gününü bana adamış bir annenin oğlu/kızı olmak büyük bir onur. Anneler Günün kutlu olsun, seni çok seviyorum!"

Sosyal medyanın en çok beğenilen Anneler Günü mesajları: Duygusal, uzun, kısa Anneler Günü mesajları - 6

"Anneler, çocuklarının kalplerine dokunan ilk ve en derin izdir. Bu Anneler Günü'nde seni ne kadar sevdiğimi bilmeni isterim."

"Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!"

"En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim."

Sosyal medyanın en çok beğenilen Anneler Günü mesajları: Duygusal, uzun, kısa Anneler Günü mesajları - 7

"Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!"

"Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun."

"Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun."

DAHA FAZLA GÖSTER