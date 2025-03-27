Sosyal medyanın en çok konuştuğu milletvekili: Mahmut Tanal kimdir, nereli, nerenin milletvekili?
Milletvekili Mahmut Tanal, son günlerde eylemlerde verdiği tepkilerle gündem oldu. Renkli kişiliğiyle dikkat çeken Tanal, hem meydanlarda hem sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Peki, Mahmut Tanal kimdir, nereli, nerenin milletvekili?
CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden biri oldu. Tanal'ın eski videoları ve eylemlerde çekilmiş fotoğraf kareleri binlerce kişi tarafından paylaşıldı.