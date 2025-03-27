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Sosyal medyanın en çok konuştuğu milletvekili: Mahmut Tanal kimdir, nereli, nerenin milletvekili?

Milletvekili Mahmut Tanal, son günlerde eylemlerde verdiği tepkilerle gündem oldu. Renkli kişiliğiyle dikkat çeken Tanal, hem meydanlarda hem sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Peki, Mahmut Tanal kimdir, nereli, nerenin milletvekili?

Sosyal medyanın en çok konuştuğu milletvekili: Mahmut Tanal kimdir, nereli, nerenin milletvekili? - 1

CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden biri oldu. Tanal'ın eski videoları ve eylemlerde çekilmiş fotoğraf kareleri binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medyanın en çok konuştuğu milletvekili: Mahmut Tanal kimdir, nereli, nerenin milletvekili? - 2

MAHMUT TANAL KİMDİR?

1 Ocak 1961 tarihinde Hilvan'ın Bahçecik köyünde Mustafa ve Keziban Tanal çiftinin çocuğu olarak doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamladı.

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat, TBB Delegelik görevini ifa etti. Serbest avukat olarak çalıştı. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği, Türk Hukuk Kurumu Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği üyeliklerinde bulundu.

Sosyal medyanın en çok konuştuğu milletvekili: Mahmut Tanal kimdir, nereli, nerenin milletvekili? - 3

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu Üyeliği ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Sosyal medyanın en çok konuştuğu milletvekili: Mahmut Tanal kimdir, nereli, nerenin milletvekili? - 4

Orta düzeyde Almanca bilen Tanal, bekâr ve 2 çocuk babasıdır.

Sosyal medyanın en çok konuştuğu milletvekili: Mahmut Tanal kimdir, nereli, nerenin milletvekili? - 5

MAHMUT TANAL'IN SİYASİ YAŞAMI

İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrar CHP'den İstanbul Milletvekili seçilerek meclise girdi.

2018'de yeniden İstanbul milletvekili seçildi. 2023 seçimlerinde Şanlıurfa'dan milletvekili seçildi.

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