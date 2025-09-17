Sosyal medyanın gündemine oturan görüntü: Kurye sipariş götürdüğü kadının evine girmeye kalkıştı!
Ankara'da bir kurye, sipariş götürdüğü kadının evine girmeye kalkıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, gündeme oturdu. Kurye, kadının şikayetiyle gözaltına alındı.
Ankara'da sipariş götürdüğü kadının evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı.
Olay, dün saat 02.00 sıralarında meydana geldi.
M.Ç. isimli kadın, Çankaya'da yalnız yaşadığı evine restorandan yemek siparişi verdi.
Kadın, siparişi kapıda kuryeden teslim aldıktan sonra, kredi kartını almak için içeriye girdi.