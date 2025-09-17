Sosyal medyanın gündemine oturan görüntü: Kurye sipariş götürdüğü kadının evine girmeye kalkıştı!

Ankara'da bir kurye, sipariş götürdüğü kadının evine girmeye kalkıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, gündeme oturdu. Kurye, kadının şikayetiyle gözaltına alındı.

Ankara'da sipariş götürdüğü kadının evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

M.Ç. isimli kadın, Çankaya'da yalnız yaşadığı evine restorandan yemek siparişi verdi.

Kadın, siparişi kapıda kuryeden teslim aldıktan sonra, kredi kartını almak için içeriye girdi.

İÇERİ GİRİP ETRAFI KONTROL ETTİ

Kurye E.K., bu sırada açık kapıdan ayakkabılarıyla içeri girip, etrafı kontrol etti.

Durumu fark eden M.Ç., eliyle kapıyı kapatarak kuryeyi dışarıya çıkardı.

Kurye, kadının ödeme yapmasından sonra evden ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ

Kuryenin, kadının arkasından eve girmesi, içeriye kontrol etmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

M.Ç., erkek arkadaşı Y.G. ile birlikte kurye hakkında taciz iddiasıyla şikayette bulundu.

Kurye E.C.K., polis tarafından gözaltına alındı.

M.Ç., polis merkezinde kuryeyi teşhis etti.

KURYE SUÇLAMAYI REDDETTİ

Kurye E.C.K., ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmedi.

E.C.K., siparişi teslim alıp içeri giren müşterinin parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüğünü, bu tür olayları çok yaşadıklarını, bu yüzden içeri girdiğini, kötü bir amacı olmadığını ileri sürdü.

