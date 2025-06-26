Sosyal medyanın konuştuğu baba: "O dakika sanki dünyalar benim oldu"
Muş'ta üniversite sınavından çıkan kızını, okulun önünde çiçeklerle karşılayan baba, sosyal medyanın gündeminde... Hakkında övgü dolu yorumlar yapılan baba, o anları anlattı.
Muş'ta üniversite sınavına giren kızını, elindeki çiçeklerle karşılayan baba sosyal medyanın gündeminde...
Gülşah-Mehmet Emin Gülen çiftinin yedi çocuğundan dördüncüsü olan Çimen Gülen, 22 Haziran Pazar günü Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi.
Gülen, sınav çıkışı babasının elinde çiçeklerle, annesinin de arkadan kendisine doğru koştuğunu görünce gözleri doldu.
Babasının kendisine uzattığı bir buket çiçeği alarak boynuna sarılan ve öpen Çimen Gülen, anne-babasına teşekkür etti.
Çevredeki bir vatandaş tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, milyonlarca kişi tarafından izlendi.