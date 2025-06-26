Sosyal medyanın konuştuğu baba: "O dakika sanki dünyalar benim oldu"

"ÇOCUKLARIMI OKUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Beş kız ve iki oğlunun eğitimlerinin devam ettiğini ve elinden gelen desteği hiçbir zaman esirgemeyeceğini belirten Mehmet Emin Gülen, "Çocuklarımı elimden geldiğince okutmaya çalışıyorum." dedi.

Anne ve babalara seslenen Gülen, "Çocuklarını sevsinler. Kız, erkek fark etmez. Yeter ki çocuklar okusun ve anne-baba destek çıksın, arkasında olsun. İnsan bir şeye mücadele ederse, muhakkak kazanır." ifadelerini kullandı.