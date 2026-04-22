Sosyal medyaya e-Devlet ile girilecek. VPN'e de 15 yaş sınırı geliyor

VPN kullanımı için de e-Devlet bağlantılı, kimlik ve yaş doğrulaması zorunlu olacak.

Sosyal medyaya herkes için kimlik doğrulama sistemi getirilmesi yönünde de hazırlık var.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada "Kullanıcılar hesap açarken platform üzerinden doğrudan e-Devlet'e yönlendirilecek. e-Devlet bilgileri platformlarla paylaşmayacak, giriş için anahtar üretecek." dedi.

Düzenlemeyle sahte hesapların önlenmesi hedefleniyor. Altyapı hazırlıklarının 9 ay sürebileceği de belirtildi.

Bakan Gürlek, CNN Türk yayınında katıldığı bir programda da düzenlemeye ilişkin açıklamalar yapmıştı.