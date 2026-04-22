Sosyal medyaya e-Devlet ile girilecek. VPN'e de 15 yaş sınırı geliyor
22.04.2026 10:18
NTV - Haber Merkezi
Sosyal medyaya 15 yaş sınırlaması getiren teklife yeni maddeler eklenmesi gündemde. Buna göre sınırlamanın VPN hizmetlerini de kapsaması üzerinde çalışılıyor.
MECLİS'TEKİ SOSYAL MEDYA TEKLİFİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmeleri süren sosyal medya teklifinde kapsamın genişletilmesi gündemde.
Teklif 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması getiriyor.
Sosyal ağ sağlayıcılarının ve oyun platformlarının ebeveyn kontrol araçlarını devreye alması gerekiyor.
Bu sınırlamanın, yasaklanmış bazı site ve uygulamalara giriş imkanı veren VPN hizmetlerini de kapsaması hazırlığı var.
"HESAP AÇILIRKEN E-DEVLET'E YÖNLENDİRİLECEK"
VPN kullanımı için de e-Devlet bağlantılı, kimlik ve yaş doğrulaması zorunlu olacak.
Sosyal medyaya herkes için kimlik doğrulama sistemi getirilmesi yönünde de hazırlık var.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada "Kullanıcılar hesap açarken platform üzerinden doğrudan e-Devlet'e yönlendirilecek. e-Devlet bilgileri platformlarla paylaşmayacak, giriş için anahtar üretecek." dedi.
Düzenlemeyle sahte hesapların önlenmesi hedefleniyor. Altyapı hazırlıklarının 9 ay sürebileceği de belirtildi.
Bakan Gürlek, CNN Türk yayınında katıldığı bir programda da düzenlemeye ilişkin açıklamalar yapmıştı.