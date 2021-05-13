Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı

Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı sebebiyle camilere gelenler, bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Anadolu Ajansı 13.05.2021 - 07:06 | Son Güncelleme : 13.05.2021 - 07:34

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 1

İSTANBUL

Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı sebebiyle camilere gelenler, bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 2

İSTANBUL

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için evlerine yürüme mesafesinde olan camilere gitti.
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 3

İSTANBUL

Cami içinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, bayram namazını kıldı.
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 4

İSTANBUL

Hutbede İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulması dilendi.
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 5

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ

Cemaate Covid-19 tedbirlerine uyulması, bayram ziyaretlerinin yapılmaması uyarılarında da bulunuldu.
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 6

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 7

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 8

BURSA

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 9

BURSA

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 10

BURSA

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 11

ARDAHAN

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 12

ARDAHAN

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 13

ARDAHAN

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 14

ARDAHAN

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 15

MALATYA

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 16

MALATYA

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 17

MALATYA

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 18

MALATYA

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 19

MALATYA

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 20

DÜZCE

Düzce’de Ramazan Bayramı namazı camiilerde kılındı. Sosyal mesafe ve maske kuralları ile kılınan namazlarda camiler dolunca vatandaşlar bahçelerde namazlarını kıldı.
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 21

DÜZCE

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 22

DÜZCE

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 23

SAKARYA

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 24

KİLİS

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 25
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 26
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 27
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 28

SİVAS

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 29
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 30
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 31
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 32

KARS

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 33
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 34

ERZURUM

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 35

ERZURUM

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 36

ERZURUM

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 37
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 38
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 39
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 40

YOZGAT

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 41

ANKARA

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 42
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 43

EDİRNE

Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 44
Sosyal mesafe ve maskeli bayram namazı - 45

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