Sosyal mesafeli bank dönemi

BOLU Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında İzzet Baysal Caddesi boyunca sosyal mesafe kurallarına uygun banklar yerleştirildi.

DHA 10.08.2020 - 15:24

Sosyal mesafeli bank dönemi - 1
BOLU Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında İzzet Baysal Caddesi boyunca sosyal mesafe kurallarına uygun banklar yerleştirildi.
Sosyal mesafeli bank dönemi - 2
Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında İzzet Baysal Caddesi üzerindeki banklar kaldırıldı. Normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların talepleri dikkate alınarak, eski bankların yerine sosyal mesafeye uygun olarak banklar yerleştirildi.
Sosyal mesafeli bank dönemi - 3
ygulama, vatandaşları da memnun etti. Banklarda arkadaşı ile sohbet eden Mevlüt Erçelik, "Ben ilk defa oturuyorum. Fena olmamış. Mesafe kurallarına uygun olmuş" dedi.
Sosyal mesafeli bank dönemi - 4
Banklarda dinlenen Ali İsmail Üstün ise, "Bence çok güzel olmuş. İki kişilik olmuş. Önceki banklar dört kişilikti ve kalabalık oluyordu. Banklar sosyal mesafeye de uyuyor" diye konuştu.
Sosyal mesafeli bank dönemi - 5

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