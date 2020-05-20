Sosyal mesafeyi unutup, film gibi izlediler

Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın terasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İftar öncesi yakılan mangaldan çıktığı öne sürülen yangın, üzeri kapalı olan terasın çatısını sardı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.