Sosyal medyada gündem olan Kuğulu Park fotoğrafında gerçek farklı çıktı: Sürekli kavga eden erkek kuğulara tel örgülü önlem

Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’ta iki kuğu arasına çekilen tel örgü sosyal medyada gündem oldu. Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Zeynep Özen, tel örgünün kavga edip birbirlerine zarar veren erkek kuğuların arasına çekildiğini söyledi. Özen, “Sevenleri ayırmak gibi bir durum yok, aksine sevenler birleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem olan Kuğulu Park fotoğrafında gerçek farklı çıktı: Sürekli kavga eden erkek kuğulara tel örgülü önlem - 1

Ankara’daki Kuğulu Park’ta yaşayan kuğuların arasına kavga ettikleri gerekçesiyle Çankaya Belediyesi tarafından tel örgü çekildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medyada gündem olan Kuğulu Park fotoğrafında gerçek farklı çıktı: Sürekli kavga eden erkek kuğulara tel örgülü önlem - 2

Sürekli birbirlerine zarar veren iki erkek kuğu, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

Sosyal medyada gündem olan Kuğulu Park fotoğrafında gerçek farklı çıktı: Sürekli kavga eden erkek kuğulara tel örgülü önlem - 3

Tel örgünün iki farklı tarafında olmalarına rağmen sürekli karşı karşıya gelen kuğular, parka gelen ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Sosyal medyada gündem olan Kuğulu Park fotoğrafında gerçek farklı çıktı: Sürekli kavga eden erkek kuğulara tel örgülü önlem - 4

Bazı ziyaretçiler kuğuların birbirleriyle bakıştığı anları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşırken, tel örgünün kaldırılmasını talep etti.

Sosyal medyada gündem olan Kuğulu Park fotoğrafında gerçek farklı çıktı: Sürekli kavga eden erkek kuğulara tel örgülü önlem - 5

Kuğuların tel örgünün ardında romantik bir buluşma yaptıkları düşünülerek yapılan paylaşımlar ilgi gördü.

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Zeynep Özen, Kuğulu Park’ın simgesi olan kuğuların çift olarak yaşayan hayvanlar olduğunu söyleyerek, “Son yıllarda iyi bakım ve beslemeden dolayı buradaki yumurtlama sayısı arttı ve kuğuların sayısı da arttı. Yavruları olan kuğular ile burada daim olan kuğuları ayırmak için teller çektik. Çünkü annelik ve babalık içgüdüleri çok fazla, bu yüzden yavrularını korumak için çok fazla saldırganlaşıyorlar.” dedi.
Sosyal medyada gündem olan Kuğulu Park fotoğrafında gerçek farklı çıktı: Sürekli kavga eden erkek kuğulara tel örgülü önlem - 6

“SEVENLERİ AYIRMIYORUZ”

Özen şunları söyledi:

“Yıllarca burada birlikte yaşadıkları kuğulara ve hatta kendi yavrularını bile bir önceki sene doğurdukları yavrulardan korumak adına saldırgan oluyorlar. Birbirlerine zarar vermesinler diye tellerle birlikte bir çevreleme yaptık. Bu konu sosyal medyada paylaşıldı. Çift olan beyaz kuğularımız ile tekli olan erkek beyaz kuğularımızı ayırdık; çünkü onlar birbirlerine zarar veriyorlardı. Uygun olan diğer park alanlarında kuğular için yeni yuvalar yapılmakta. Onları ayıracağız böylelikle daha özgür bir şekilde gezecekler. Aslında hepsi alan kavgası, yer savaşı yapıyorlar. Çiftler hep birlikte, zaten çift olan kuğuları bir araya getiriyoruz. Tek olan kuğuları ayırıyoruz. Sevenleri ayırmak gibi bir durum yok, aksine sevenler birleştiriyoruz.”
Sosyal medyada gündem olan Kuğulu Park fotoğrafında gerçek farklı çıktı: Sürekli kavga eden erkek kuğulara tel örgülü önlem - 7

Kuğulu Park’ta görevli Erkan Yıldırım da bazı kuğuların birbirlerine zarar verdiğini belirterek, “Tel örgü önünde sanki konuşuyormuş gibi yapıyorlar ama yan yana geldiklerinde birbirlerine zarar verdikleri için onları ayırdık. Tel örgüler kaldırılırsa hayvanlarımız birbirlerine zarar vermeye başlıyor.” ifadelerini kullandı.

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