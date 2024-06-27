Sosyal medyada gündem olan Kuğulu Park fotoğrafında gerçek farklı çıktı: Sürekli kavga eden erkek kuğulara tel örgülü önlem
Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’ta iki kuğu arasına çekilen tel örgü sosyal medyada gündem oldu. Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Zeynep Özen, tel örgünün kavga edip birbirlerine zarar veren erkek kuğuların arasına çekildiğini söyledi. Özen, “Sevenleri ayırmak gibi bir durum yok, aksine sevenler birleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.
Ankara’daki Kuğulu Park’ta yaşayan kuğuların arasına kavga ettikleri gerekçesiyle Çankaya Belediyesi tarafından tel örgü çekildi.