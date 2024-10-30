Sosyal medyada viral olan karga videosu üniversiteli Azra’yı karakolluk etti
Sivas’ta Azra Boysak isimli gencin, öğrencisi olduğu üniversitenin kampüsünde karşılaşıp sevmeye başladığı karga, sosyal medyada viral oldu. Genç kadının kargayı severken çektiği videolar, birçok kullanıcı tarafından paylaşılırken, Boysak karga nedeniyle karakolluk oldu. Karganın kendisine ait olduğunu iddia eden bir vatandaş suç duyurusunda bulunması üzerine, Boysak karakola giderek ifade verdi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğrencisi Azra Boysak kampüs içerisinde gezindiği sırada kendisiyle iletişim kurmaya çalışan kargayı fark ederek videosunu çekmeye başladı.
Genç kadın, karga ile vakit geçirdiği anları sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.Birbirinden ilginç görüntülerin ortaya çıktığı olay sonrası genç kadın karakolluk oldu.