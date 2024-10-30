Sosyal medyada viral olan karga videosu üniversiteli Azra’yı karakolluk etti

“KARGA BANA AİT”

Sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyerek karganın kendisine ait olduğunu iddia eden bir vatandaş suç duyurusunda bulundu.

Olay üzerine Azra Boysak karakola giderek ifade verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Azra Boysak, “Kargayı yaklaşık 2 hafta önce gördüm, birkaç gün önce de videosunu paylaştım. Ama karga şu an bende değil, sahiplenmedim ya da evime getirmedim. Özgür ve evde beslenebilecek bir hayvan olmadığını düşündüğüm için onu sahiplenmek aklıma gelmedi.” dedi.