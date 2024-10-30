Sosyal medyada viral olan karga videosu üniversiteli Azra’yı karakolluk etti

Sivas’ta Azra Boysak isimli gencin, öğrencisi olduğu üniversitenin kampüsünde karşılaşıp sevmeye başladığı karga, sosyal medyada viral oldu. Genç kadının kargayı severken çektiği videolar, birçok kullanıcı tarafından paylaşılırken, Boysak karga nedeniyle karakolluk oldu. Karganın kendisine ait olduğunu iddia eden bir vatandaş suç duyurusunda bulunması üzerine, Boysak karakola giderek ifade verdi.

Sosyal medyada viral olan karga videosu üniversiteli Azra’yı karakolluk etti - 1

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğrencisi Azra Boysak kampüs içerisinde gezindiği sırada kendisiyle iletişim kurmaya çalışan kargayı fark ederek videosunu çekmeye başladı.

Genç kadın, karga ile vakit geçirdiği anları sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

Birbirinden ilginç görüntülerin ortaya çıktığı olay sonrası genç kadın karakolluk oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medyada viral olan karga videosu üniversiteli Azra’yı karakolluk etti - 2

“KARGA BANA AİT”

Sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyerek karganın kendisine ait olduğunu iddia eden bir vatandaş suç duyurusunda bulundu.

Olay üzerine Azra Boysak karakola giderek ifade verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Azra Boysak, “Kargayı yaklaşık 2 hafta önce gördüm, birkaç gün önce de videosunu paylaştım. Ama karga şu an bende değil, sahiplenmedim ya da evime getirmedim. Özgür ve evde beslenebilecek bir hayvan olmadığını düşündüğüm için onu sahiplenmek aklıma gelmedi.” dedi.

Sosyal medyada viral olan karga videosu üniversiteli Azra’yı karakolluk etti - 3

“KARGA BENDE DEĞİL”

Videoyu çektiği günün kargayı gördüğü son gün olduğunu ifade eden Boysak, “Karga bende değil. Kargayı tekrar görmek istediğinizi biliyorum. Ben de onunla daha fazla vakit geçirmediğim için çok pişmanım ve onu özledim.” ifadesini kullandı.

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