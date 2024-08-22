Sosyal medyadaki paylaşımla ortaya çıktı | Küçük çocuğu, anaokulunun bahçesinde unuttular: “Beni kurtarın, ben burada kayboldum”

“NEFESİ KESİLENE KADAR AĞLAMIŞ”

Bahçede unutulduğu iddia edilen çocuğun annesi Dilek Ergül, “Oğlumun ilk günüydü, biraz oyun oynadıktan sonra okuldan ayrıldım. Çocuğu almaya gittiğimde nefesi kesilene kadar ağlamıştı ve halen ağlıyordu. Normal olduğunu söylediler, aldım eve götürdüm. Ertesi gün okula gittiğimde bir konu hakkında müdürle konuşmak istediğimi söyledim. Büyük ihtimalle onlar bu konuyu öğrendiğimi düşünüp kendileri konuyu açmak istediler.” dedi.

Anne Ergül, yaşananları şöyle anlattı:

“Oğlumu bahçede bıraktıklarını, 15 saniyeliğine oyun hamuru almaya gittiklerini söylüyorlar. O sırada karşı binadan bir kişi çocuğun videosunu çekiyor, bunu sosyal medyada paylaşıyor.

Onlar bu videoyu kaldırtıyorlar. Ben o kişiye ulaşarak bu videoları aldım, izliyorum. Yaklaşık 3 dakika videolar. Çocuk, ‘Beni kurtarın, ben burada kayboldum’ diye bağırıyor.

Çocuk her şeyin farkında aslında, kapı açık içeri giremiyor.

Benim tahminim, çocuk korkutulduğu için içeri giremiyor.

O camdan seslenen kadına da, ‘Beni buradan kurtar, yardım et’ diye bağırıyor.”