Sosyal medyadaki paylaşımla ortaya çıktı | Küçük çocuğu, anaokulunun bahçesinde unuttular: “Beni kurtarın, ben burada kayboldum”
İstanbul’da anaokuluna yeni başlayan bir çocuk, okul bahçesinde unutuldu. Çocuğun uzun süredir bahçede olduğunu fark eden bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde çocuğun, “Beni kurtarın, ben burada kayboldum.” dediği ve ağladığı görülüyor. Videoyu kaydeden kişinin söz konusu olayı sosyal medyada paylaşmasıyla durumdan haberdar olan veli, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Okul yetkilileri ise “Bir anlık ihmal olabilir.” diyerek kendilerini savundu.
İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki bir anaokulunda, küçük bir çocuğun uzun süre bahçede unutulduğu iddia edildi.
Olay, 19 Ağustos Pazartesi günü Çağlayan Mahallesi’ndeki Zengin Sokak’ta bulunan bir anaokulunda yaşandı.