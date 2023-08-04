Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus’a sınır dışı kararı

Kemer’de görev yapan TCSG 33 Bot Komutanlığı Kontrol Timi, dün saat 13.00 sıralarında Üçadalar mevkisindeki kontrollerde tespit edilen 6 jet skiyi incelemeye alındı.

İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan incelemelerde, jet skilerin daha önce de Aksu ilçesi Belek Mahallesi ile Muğla'nın Fethiye ilçeleri arasındaki deniz sınırında yabancı uyruklular tarafından sosyal medya aracılığıyla 3 saati 320 euroya kiralanan araçlar olduğu belirlendi.

6 jet ski, idari işlemlerin yapılması için İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Olayı araştıran İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri jet skilerin Rus vatandaşı 4 kişi tarafından kiraya verildiğini belirledi.