Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bulunan falezlere denizden iple tırmanan gençlerin zaman zaman ellerini bırakarak oynaması ve balıklama denize atlaması izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Bir başka genç ise 30 metre yükseklikteki falezin hemen ucunda güneşlendi.

İHA 25.07.2021 - 16:30

Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar - 1

Turizm şehri Antalya'da son günlerde havaların ısınması ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili akına uğruyor. 9 günlük bayram tatilini ve pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sahile gelerek serin suyun keyfini sürdü.

Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar - 2

Sahile gelen bazı gençlerin macera uğruna yaptıkları ise adeta yürekleri ağza getirdi. Gençlerden bazıları 30 metre yükseklikteki falezlere deniz üzerinde ip yardımı ile tırmandı.

Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar - 3

Tırmandıkları alanda zaman zaman yürüyüş yapıp ellerini bırakan gençler, bununla da yetinmeyerek oyun havası oynadı.

Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar - 4
Son günlerde ülke genelinde yaşanan boğulma vakalarının ardından yapılan uyarıları dikkate almayan gençler, birbirlerinin üzerine balıklama atladılar. Gençlerin yaklaşık 1 saat süren atlama ve tırmanma şovu olaysız şekilde sona erdi.
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar - 5

GÜNEŞLENMEK İÇİN FALEZİN EN UÇ NOKTASINI SEÇTİ

Diğer yandan bir başka genç ise üst kısmını çıkararak 30 metre yükseklikteki falezin en uç noktasına çıktı.
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar - 6
Burada güneşlenen ve zaman zaman telefon ile görüşüp, öz çekim yapan genç, adeta ölüme davetiye çıkardı.
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar - 7
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar - 8
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar - 9
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar - 10
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar - 11
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar - 12
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar - 13
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar - 14
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar - 15
Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar - 16

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