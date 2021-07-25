Şov uğruna dünyaca ünlü falezlere denizden iple tırmanıp ölüme davetiye çıkardılar

Turizm şehri Antalya'da son günlerde havaların ısınması ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili akına uğruyor. 9 günlük bayram tatilini ve pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sahile gelerek serin suyun keyfini sürdü.

Sahile gelen bazı gençlerin macera uğruna yaptıkları ise adeta yürekleri ağza getirdi. Gençlerden bazıları 30 metre yükseklikteki falezlere deniz üzerinde ip yardımı ile tırmandı.

Son günlerde ülke genelinde yaşanan boğulma vakalarının ardından yapılan uyarıları dikkate almayan gençler, birbirlerinin üzerine balıklama atladılar. Gençlerin yaklaşık 1 saat süren atlama ve tırmanma şovu olaysız şekilde sona erdi.