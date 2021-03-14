Soylu'nun annesi için tören düzenlendi (Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı)
Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlanıyor.
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ntv.com.tr 14.03.2021 - 14:03
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi.
Süleyman Soylu’nun da tabuta omuz verdiği görüldü.
Bir süredir kalp sağlığı sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde tören düzenlenecek. Öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı için Servet Soylu’nun cenazesi, camiye getirildi.
Süleyman Soylu’nun da tabuta omuz verdiği görüldü. Cenaze namazının ardından Servet Soylu’nun cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedilecek.
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