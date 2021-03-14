Soylu'nun annesi için tören düzenlendi (Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı)

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlanıyor.

ntv.com.tr 14.03.2021 - 14:03

Soylu'nun annesi için tören düzenlendi (Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı) - 1
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi.
Soylu'nun annesi için tören düzenlendi (Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı) - 2
Süleyman Soylu’nun da tabuta omuz verdiği görüldü.
Soylu'nun annesi için tören düzenlendi (Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı) - 3
Bir süredir kalp sağlığı sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde tören düzenlenecek. Öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı için Servet Soylu’nun cenazesi, camiye getirildi.
Soylu'nun annesi için tören düzenlendi (Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı) - 4
Süleyman Soylu’nun da tabuta omuz verdiği görüldü. Cenaze namazının ardından Servet Soylu’nun cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedilecek.
Soylu'nun annesi için tören düzenlendi (Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı) - 5
Soylu'nun annesi için tören düzenlendi (Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı) - 6

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