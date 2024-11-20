Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları)

TERCİHLER BUGÜN SONA ERİYOR

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20 bin öğretmen alımı için tercih süreci bugün sona eriyor.



Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını e-Devlet üzerinden 25 Ekim'de öğretmen adaylarının erişimine açmış, ayrıca 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da aynı tarihte yayımlamıştı.