Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları)

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, atama bekleyen on binlerce öğretmen adayının gündeminde yer almaya başladı. 14-20 Kasım tarihleri arasında tamamlanan sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin ardından, tercih yapan adaylar 20 bin atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları) - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 20 bin öğretmen ataması tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. 20 Kasım'da sona erecek olan 20 bin öğretmen ataması tercih işlemlerinin ardından gözler MEB tarafından duyurulan tercih sonucu tarihine çevrilecek. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları) - 2

TERCİHLER BUGÜN SONA ERİYOR

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20 bin öğretmen alımı için tercih süreci bugün sona eriyor.

Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını e-Devlet üzerinden 25 Ekim'de öğretmen adaylarının erişimine açmış, ayrıca 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da aynı tarihte yayımlamıştı.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları) - 3

28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti.

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamaların da adayların tercih ekranında yer almasının ardından 20 bin öğretmen için tercih süreci bugün saat 16.00'da sonlanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları) - 4

ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nun ardından, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

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