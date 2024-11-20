Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları)
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, atama bekleyen on binlerce öğretmen adayının gündeminde yer almaya başladı. 14-20 Kasım tarihleri arasında tamamlanan sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin ardından, tercih yapan adaylar 20 bin atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 20 bin öğretmen ataması tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. 20 Kasım'da sona erecek olan 20 bin öğretmen ataması tercih işlemlerinin ardından gözler MEB tarafından duyurulan tercih sonucu tarihine çevrilecek. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?