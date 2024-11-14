Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri başladı: Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır? (2024 MEB 20 bin öğretmen atama takvimi)
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için geri sayım sürerken resmi açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmenlik atamalarına yönelik yaptığı açıklamada, 20 bin öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını duyurdu. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarının tercih ekranında yer alacak. Tercih başvuru süreci 20 Kasım'da sona erecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte 20 bin öğretmen ataması tercih ekranı.
2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ardından gözler atama tercihlerinin yapılacağı tarihlere çevrilmişti. MEB tarafından yayımlanan 20 bin öğretmen alımı atama takvimi sonrasında, tercihler bugün itibarıyla başladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?