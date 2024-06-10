Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MEB öğretmen atama takvimi)

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih, sözlü sınava girmeye hak kazanıp kazanmadığını merak eden adaylar tarafından sorgulanıyor. 20 bin öğretmen ataması için sözlü sınava girecek olan adaylar başvurularını tamamlamış ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başvuru sonuçlarını beklemeye başlamıştı. Atama takviminin belli olmasıyla birlikte gözler MEB'e çevrildi. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MEB öğretmen atama takvimi) - 1

2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ve başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Yayımlanan 20 bin öğretmen ataması takvimine göre, sözlü sınavlara katılım sağlamak isteyen adayların başvuru sonuçları için tarih belli oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

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Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MEB öğretmen atama takvimi) - 2

BAŞVURU SONUÇLARI VE MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların ilan edildiği gün sınav giriş belgeleri de adaylarla paylaşılacak. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MEB öğretmen atama takvimi) - 3

ÖĞRETMEN ATAMASINDA SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

20 bin öğretmen ataması sözlü sınavları 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MEB öğretmen atama takvimi) - 4

MEB'İN SINAV GİRİŞ BELGELERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

MEB'den yapılan açıklamada; "Sözlü sınav giriş belgeleri 10.06.2024 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlanacak olup adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecektir. Sözlü sınav giriş belgesinde aday başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sözlü sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ve alan bilgileri yer alacaktır. Sözlü sınav giriş belgesinde, bina salon listesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda adayın ismi ve T.C. kimlik numarası yer almayacak, bunların yerine adayın başvuru numarası kullanılacaktır. Adaylar sınava gireceği komisyon numarasını ise sınava giriş esnasında öğrenecekler." denildi.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MEB öğretmen atama takvimi) - 5

SINAVDA GEREKLİ BELGELER

Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile alınacaktır. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacaktır. Fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar kesinlikle sınav yapılan binaya alınmayacaktır.

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