Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MEB öğretmen atama takvimi)
Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih, sözlü sınava girmeye hak kazanıp kazanmadığını merak eden adaylar tarafından sorgulanıyor. 20 bin öğretmen ataması için sözlü sınava girecek olan adaylar başvurularını tamamlamış ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başvuru sonuçlarını beklemeye başlamıştı. Atama takviminin belli olmasıyla birlikte gözler MEB'e çevrildi. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ve başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Yayımlanan 20 bin öğretmen ataması takvimine göre, sözlü sınavlara katılım sağlamak isteyen adayların başvuru sonuçları için tarih belli oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?