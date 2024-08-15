Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilecek öğretmen adayları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç devam ederken, gözler öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024 yılı öğretmenlik mülakat sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ederken bir yandan da gözler öğretmenlik mülakat sonuçlarına çevrildi. e-Devlet üzerinden sorgulanacak olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'in duyurusuna çevrildi. Peki, öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapan ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alındı.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Sözlü sınav sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

2023 yılı kaynak alındığında 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 6

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER