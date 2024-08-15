Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilecek öğretmen adayları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç devam ederken, gözler öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 yılı öğretmenlik mülakat sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ederken bir yandan da gözler öğretmenlik mülakat sonuçlarına çevrildi. e-Devlet üzerinden sorgulanacak olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'in duyurusuna çevrildi. Peki, öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?