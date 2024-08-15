Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 yılı öğretmenlik mülakat sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ederken bir yandan da gözler öğretmenlik mülakat sonuçlarına çevrildi. e-Devlet üzerinden sorgulanacak olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'in duyurusuna çevrildi. Peki, öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?