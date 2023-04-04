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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? (E- Devlet üzerinden mülakat yerleri sorgulama)

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için geri sayım devam ediyor. Öğretmen adaylarının ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alındı. Ön başvuruların tamamlanmasının ardından gözler mülakat yerlerine çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? (E- Devlet üzerinden mülakat yerleri sorgulama) - 1

Sözleşmeli öğretmen atama duyurusu geçtiğimiz günlerde geldi. 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı. Başvuruların tamamlanması ardından gözler mülakat yerlerine çevrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? (E- Devlet üzerinden mülakat yerleri sorgulama) - 2

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı için öğretmen atama takvimiyle sınav yerlerinin ilan edileceği tarih duyuruldu. Buna göre adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? (E- Devlet üzerinden mülakat yerleri sorgulama) - 3

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

Mülakat yerlerinin açıklanmasının ardından Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? (E- Devlet üzerinden mülakat yerleri sorgulama) - 4

2023 TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? (E- Devlet üzerinden mülakat yerleri sorgulama) - 5

MÜLAKAT YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Mülakat yerleri https://personel.meb.gov.tr/ ve e-Devlet'e bağlı "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Merkezinin İlanı" sayfası üzerinden görüntülenebilecek.

E-DEVLET MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA

MEB PERSONEL MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA

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