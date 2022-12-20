Sözleşmeliye kadro düzenlemesi meclisten geçti mi? Sözleşmeli personele kadro kimleri kapsayacak?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle ilgili Kabine Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeliye kadrodaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclise sunularak hayata geçmesini sağlayacaklarını belirtmişti. Düzenlemeye ilişkin yeni bir açıklama geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz günlerde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kadro düzenlemesiyle ilgili olarak ocak ayını işaret edenAkbaşoğlu,“En geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT’li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz” dedi
Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk sÜresi olacak. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecek. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecekler.
Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsam genişledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini açıkladı.
Araştırma görevlileri ve sanatçılar, kabine sonrasi yapılan açıklamalarda yer almayan gruptaydı.