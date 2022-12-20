Sözleşmeliye kadro düzenlemesi meclisten geçti mi? Sözleşmeli personele kadro kimleri kapsayacak?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER, KİMLERİ KAPSIYOR?

Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk sÜresi olacak. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecek. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecekler.