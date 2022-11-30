Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Kapsam genişledi (2022 sözleşmeliye kadro düzenlemesi)

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER, KİMLERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle ilgili Kabine Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi şartların yer alacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;



"Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir.