Sözlü tartışmada aniden yumruk attı, ortalık meydan muharebesine döndü
21.03.2026 13:39
İHA
Bursa'da iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, taraflardan birinin aniden yumruk atmasıyla kavgaya döndü.
Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Millet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Şüphelilerden birinin konuştuğu kişiye aniden yumruk atmasıyla taraflar birbirine girdi. Yaşanan arbedeyi çevredeki bazı vatandaşlar güçlükle ayırdı.