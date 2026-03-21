Sözlü tartışmada aniden yumruk attı, ortalık meydan muharebesine döndü

21.03.2026 13:39

IHA

Bursa'da iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, taraflardan birinin aniden yumruk atmasıyla kavgaya döndü.

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Millet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Şüphelilerden birinin konuştuğu kişiye aniden yumruk atmasıyla taraflar birbirine girdi. Yaşanan arbedeyi çevredeki bazı vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Mahalle sakinleri ise yaşanan olaylara tepki gösterdi. Vatandaşlar, son dönemde Millet Mahallesi’nde artan olayların önüne geçilmesi için denetimlerin artmasını istedi.