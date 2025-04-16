Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Nisan Spotify erişim sorunu

Spotify'da son dakika erişim sorunları yaşanıyor. Dünyanın en fazla müzik kullanıcısına sahip uygulamaları arasında yer alan Spotify sunucularında erişim sorunları yaşanıyor. 26 Nisan Çarşamba günü yaşanan sorunun kaynağı ve çözümü merak ediliyor. Kullanıcılar, ana sayfa akışının yenilenmesi ve müzik çalma gibi sorunları bildiriyor. Türkiye sunucularının yanı sıra global çapta da sorunlar yaşanırken gözler Spotify'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Spotify çöktü mü, neden açılmıyor?