Spotify kapanacak mı 2025? Müzik ve podcast platformu Spotify Türkiye'den çekiliyor mu?
Dijital müzik, podcast ve video platformu Spotify'ın Türkiye'deki geleceği konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce hakkında Rekabet Kurumu tarafından inceleme başlatılan platformdan açıklama geldi. The Times'a konuşan şirket yetkilileri her türlü senaryonun masada olduğunu bildirdi. Peki, Spotify Türkiye'den çekilecek mi, kapanacak mı? Spotify hakkında son gelişmeler...
Spotify, pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de en çok kullanıcısı olan platformlardan. Ancak Rekabet Kurumu tarafından başlatılan incelemede görünürlük ve telif ücretleri konusunda adil davranmadığına dair detaylı çalışma yapılacağı bildirilmişti. Spotify ise konunun neticelenmesi için çalıştıklarını ifade eden bir açıklamada bulunmuştu. Ancak The Times'a konuşan Spotify yetkililerinin son açıklamaları yeni sorular gündeme getirdi.