Spotify kapanacak mı 2025? Müzik ve podcast platformu Spotify Türkiye'den çekiliyor mu?

SPOTİFY TÜRKİYE'DE KAPANACAK MI?

Spotify hakkında geçtiğimiz haftalarda Rekabet Kurumu tarafından inceleme başlatılmıştı. İnceleme, sanatçıların bir bölümüne telif ve daha çok gösterim konusunda ayrıcalık tanındığına yönelik olduğu da bildirildi. Spotify ise inceleme konusunda yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalıştıklarını duyurmuş ve yasal gerekliliklere uygun şekilde faaliyetlerini yürüttüklerini eklemişti.



Son olarak The Times'a konuşan Spotify yetkilileri ise ''Pazardaki faaliyetlerini askıya almak ya da Türkiye'den tamamen çıkmak'' gibi seçeneklerin de gündemlerinde olduğunu ifade ettiler. Türk yetkililerle işbirliği için çözüm arayışlarının sürdüğü belirtildi.