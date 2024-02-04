SSK ve Bağkur emekli zam farkları ne zaman ödenecek? Emekli maaşı farkı ödeme tarihleri
En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüm gözler şimdi ödemelerin hesaplara geçeceği tarihte. Peki, SSK ve Bağkur emekli zam farkları ne zaman ödenecek?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine başlanıyor. Meclis Genel Kurulunda çalışma hayatına ilişkin kanun teklifinin SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış oranının yüzde 49,25'e yükseltilmesini içeren 7. maddesi kabul edilmişti. İşte, SSK ve Bağkur emekli zam farkları ödeme tarihi...