SSK ve Bağkur emekli zam farkları ne zaman ödenecek? Emekli maaşı farkı ödeme tarihleri

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüm gözler şimdi ödemelerin hesaplara geçeceği tarihte. Peki, SSK ve Bağkur emekli zam farkları ne zaman ödenecek?

SSK ve Bağkur emekli zam farkları ne zaman ödenecek? Emekli maaşı farkı ödeme tarihleri - 1

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine başlanıyor. Meclis Genel Kurulunda çalışma hayatına ilişkin kanun teklifinin SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış oranının yüzde 49,25'e yükseltilmesini içeren 7. maddesi kabul edilmişti. İşte, SSK ve Bağkur emekli zam farkları ödeme tarihi...

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SSK ve Bağkur emekli zam farkları ne zaman ödenecek? Emekli maaşı farkı ödeme tarihleri - 2

EMEKLİ MAAŞ FARKLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında yüzde 49,25 oranında yükseltme yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine 6 Şubat'ta başlanacağını bildirdi.

SSK ve Bağkur emekli zam farkları ne zaman ödenecek? Emekli maaşı farkı ödeme tarihleri - 3

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödemelerin SSK kapsamında emekli olanlar için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur kapsamında emekli olanlar için de 7 Şubat'ta gerçekleştirileceği bilgisini vererek, "Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

SSK ve Bağkur emekli zam farkları ne zaman ödenecek? Emekli maaşı farkı ödeme tarihleri - 4

2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU


Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

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