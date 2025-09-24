Staj ve çıraklık sigortasında son durum 2025: Staj süreleri emeklilikten sayılacak mı?

Öğrencilerin lise dönemlerinde gördüğü stajlarda ve çıraklık dönemlerinde kısa vadeli sigorta söz konusu oluyor. Emekliliğe dair prim ödemesi yapılmıyor. Ancak geçtiğimiz mayıs ayında staj ve çıraklık sürelerinin de emekliliği etkilemesine dair kanun teklifi Meclis'e gelmişti. Teklifin yasalaşması halinde staj süreleri de emeklilikten sayılacak.

Staj ve çıraklık sigortasında son durum 2025: Staj süreleri emeklilikten sayılacak mı? - 1

EYT'nin ardından gözler staj ve çıraklık sürelerinde. Gençlerin staj ve çıraklık süreleri emeklilik durumunda prim ödenmediği için dikkate alınmıyor. 7438 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanların emekli aylığı alabileceği bildirilmiştir. Ancak staj ve çıraklık süreleri bu kapsama alınmadığından emeklilikte hesaba katılmadı. Peki, staj ve çıraklık sürelerinde son durum nedir?

TÜRKİYE HABERLERİ

Staj ve çıraklık sigortasında son durum 2025: Staj süreleri emeklilikten sayılacak mı? - 2

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASINDA SON DURUM

Öğrencilerin staj ve çıraklık dönemlerinde iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası için primleri ödeniyor. Ancak emekliliğe dair prim ödemeleri yapılmıyor. Bu nedenle emeklilik durumunda bu süreler de dikkate alınmıyor.

Ancak 2025 Mayıs ayında Meclis'e gelen kanun teklifi ile staj ve çıraklık sigortalarının artık emeklilikte etkili olması planlanıyor. Teklifte; "Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çıraklar, işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlun tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile Yükseköğretim Kanununun 46'ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri" ve "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 41'inci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde sayılanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki çıraklık, staj ve eğitim süreleri, 3 ay içinde talepte bulunmaları ve borçların ödenmesi halinde, sigortalının başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalının başlangıç tarihinden sonraki süreler için borçlanma halinde sigortalılık süresine eklenir." ifadeleri yer aldı.

Staj ve çıraklık sigortasında son durum 2025: Staj süreleri emeklilikten sayılacak mı? - 3

Emekli aylığını konu alan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinde 2023 yılında bazı değişiklik yapılarak 7438 Sayılı Kanun ile 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi bulunanlara da emekli aylığı bağlanması kararlaştırılmıştı. Ancak aday çırak ve çıraklar, 7438 Sayılı Kanun kapsamına alınmadıklarından staj süresi emeklilik hesaplamasına dahil edilmemişti. Söz konusu düzenlemenin yasalaşması ile staj ve çıraklık süreleri emekliliğe eklenecek. Düzenleme için gözler Meclis'te. Meclis'te ise yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak.

Staj ve çıraklık sigortasında son durum 2025: Staj süreleri emeklilikten sayılacak mı? - 4
DAHA FAZLA GÖSTER