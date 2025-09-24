Staj ve çıraklık sigortasında son durum 2025: Staj süreleri emeklilikten sayılacak mı?

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASINDA SON DURUM

Öğrencilerin staj ve çıraklık dönemlerinde iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası için primleri ödeniyor. Ancak emekliliğe dair prim ödemeleri yapılmıyor. Bu nedenle emeklilik durumunda bu süreler de dikkate alınmıyor.



Ancak 2025 Mayıs ayında Meclis'e gelen kanun teklifi ile staj ve çıraklık sigortalarının artık emeklilikte etkili olması planlanıyor. Teklifte; "Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çıraklar, işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlun tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile Yükseköğretim Kanununun 46'ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri" ve "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 41'inci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde sayılanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki çıraklık, staj ve eğitim süreleri, 3 ay içinde talepte bulunmaları ve borçların ödenmesi halinde, sigortalının başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalının başlangıç tarihinden sonraki süreler için borçlanma halinde sigortalılık süresine eklenir." ifadeleri yer aldı.