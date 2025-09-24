Staj ve çıraklık sigortasında son durum 2025: Staj süreleri emeklilikten sayılacak mı?
Öğrencilerin lise dönemlerinde gördüğü stajlarda ve çıraklık dönemlerinde kısa vadeli sigorta söz konusu oluyor. Emekliliğe dair prim ödemesi yapılmıyor. Ancak geçtiğimiz mayıs ayında staj ve çıraklık sürelerinin de emekliliği etkilemesine dair kanun teklifi Meclis'e gelmişti. Teklifin yasalaşması halinde staj süreleri de emeklilikten sayılacak.
EYT'nin ardından gözler staj ve çıraklık sürelerinde. Gençlerin staj ve çıraklık süreleri emeklilik durumunda prim ödenmediği için dikkate alınmıyor. 7438 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanların emekli aylığı alabileceği bildirilmiştir. Ancak staj ve çıraklık süreleri bu kapsama alınmadığından emeklilikte hesaba katılmadı. Peki, staj ve çıraklık sürelerinde son durum nedir?